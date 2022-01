Sospechan que un joven cordobés mató a su madre jugando a la "ruleta rusa"

El crimen fue en una casa donde también estaba la hermana del acusado de 19 años. La mujer de 47 años murió en en el acto. El arma no fue hallada.



Todo sucedió en una casa en el barrio Villa Urquiza de Córdoba, en la noche del martes. Allí había un encuentro en el que participaban varias personas, entre ellas la hermana del detenido de 29 años y su novio, de 25. Según determinaron los investigadores en el lugar había alcohol y drogas.



Una de las teorías es que el joven identificado como Máximo Agustín Herrera, habría tomado el arma de fuego con la que apuntó a su hermana, gatilló y la bala no salió. Le apuntó a su madre Daniela Roxana Herrera (47) y el tiro fue mortal.



Otra hipótesis plantea que el asesinato fue durante una discusión entre el joven y su madre, y que en ese momento su hermana y el novio estaban en la puerta de la vivienda. No vieron nada pero escucharon el ruido de la detonación.



El joven escapó, pero horas más tarde fue detenido por homicidio calificado por el vínculo.



“Nos dio la sensación de que antes alguien quiso limpiar la casa”, dijo un investigador a Cadena3.



La fiscal Bettina Croppi intenta determinar si estaban jugando a la ruleta rusa. No descartó que el joven haya estado bajo el efecto de alguna “clase de estupefacientes”. "Tanto él como toda la reunión social”, dijo la fiscal.



Se esperan los resultados de las pericias en el lugar y se sigue tratando de encontrar el arma homicida para ser peritada.