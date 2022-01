Mujer que murió por ACV tras asalto: su hijo afirma que el teléfono sigue activo

Cómo fue el hecho

El 16 de marzo del año pasado, Liliana Esquivo, de 59 años, fue asaltada cuando salía de un garaje en Supremo Entrerriano y Belgrano, de la ciudad de Concepción del Uruguay, sufrió un ACV y falleció días después. A meses de cumplirse un año del tremendo hecho, su hijo, Emanuel, dijo que el celular que utilizaba su madre sigue funcionando.Detalló que se acercó a la fiscalía con la prueba de que el equipo se seguía usando, también informó a la policía, quienes hicieron las averiguaciones, y pidieron informe a la compañía de teléfono, pero según expresó, todavía la fiscalía no ha tomado vista del mismo.También expresó que, no sabe cuál es el estado del expediente y tampoco tiene los recursos para poner abogados, sólo debe esperar que se haga justicia, publicóEmanuel expresó que "no voy a las marchas porque es revivir el dolor constantemente, acompaño espiritualmente cada una de ellas. Me llenaría de impotencia pararme frente al juzgado o la policía, me haría revivir lo mismo de siempre por eso prefiero entregarme a Dios y que él haga las cosas". Liliana salió como todos los días a trabajar y cuando regresaba a su casa fue sorprendida por dos jóvenes que intentaron asaltarla provocándole un ACV, la mujer falleció 20 días después en la Clínica Uruguay.Ese día salió a las 15 como lo hacía habitualmente, se subió a su moto y recorrió el trayecto hasta su casa. Dejó la motocicleta en una cochera a pocos metros de la vivienda y fue atacada.Después de las investigaciones la policía detuvo a dos jóvenes y a una mujer, quienes quedaron involucrados en la investigación, pero recuperaron su libertad a los pocos días por falta de pruebas.