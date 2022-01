Matan a un joven desde un auto: tenía antecedentes por violencia y otros delitos

Abrahan Brian Robles Escudero (30) estaba con otras personas, cerca de una obra en construcción, en el barrio de Barracas, cuando llegó un auto desde el que empezaron a disparar. La víctima recibió un balazo en la espalda y murió. Además, un joven de 28 años fue herido de un tiro en la pierna derecha.El homicidio se produjo este este miércoles, cerca de las ocho de la mañana. Agentes de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad que recorrían la zona escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona de la avenida Vélez Sarsfield y la calle Aráoz de Lamadrid.Cuando llegaron al lugar, los policías encontraron a los hombres heridos de bala. Robles Escudero fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Penna, pero murió. Al mismo centro de salud llevaron al joven de 28 años, en un Renault 9, adonde permanecía internado.Según fuentes de la investigación, Brian Robles Escudero tenía antecedentes por violencia familiar, encubrimiento, lesiones y daños, además de otros delitos menores.“Los atacaron desde un auto. En el lugar encontraron cuatro vainas”, aseguró a Télam un investigador. Las víctimas habían llegado al lugar "buscando trabajo" en la obra en construcción.En sus redes sociales, Robles había subido fotos con la hinchada de Barracas Central, algunas de ellas en la villa 21-24, y también con la camiseta de River en la playa."Que Dios te tenga en su gloria, primo, solo es un hasta luego", lo despidió un familiar. Además, su ex pareja escribió: "Se lo despide nomás como él se lo merecía, lo demás no se dice. Sólo se llora, sólo quiero despedir al padre de mis hijos".La investigación está a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 39, Paula Asaro, quien dispuso la intervención de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, la recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad en la zona.