La viuda del carnicero asesinado por supermercadista dijo que hubo una discusión

Policiales Dueño de supermercado mató a un presunto ladrón y era el carnicero del mercado

La esposa del carnicero asesinado de un disparo en un supermercado de dueños chinos de la localidad bonaerense de José C. Paz, negó hoy que su marido haya entrado a robar, dijo que cree que fue a encontrarse con alguien ya que testigos escucharon una discusión y denunció que tras el hecho familiares fueron amenazados."Los vecinos escucharon discusiones y dos disparos entre las diez y once de la noche. Dicen que estaba discutiendo con la china afuera (del supermercado)", aseguró hoy ante los medios de prensa Zamira Roldán, viuda del carnicero Celso Dionisio Sisuela (40).La mujer expresó que tanto la Policía como la Justicia le informaron que su marido había ingresado a robar al supermercado "Argenchino" y que le tiraron un tiro en el pecho."Le tiraron a matar", sostuvo la mujer, quien agregó que su esposo "siempre trabajó en supermercados chinos" y "nunca tuvo problemas con nadie".Sisuela trabajaba hacía casi cinco meses en ese super ubicado en la esquina de avenida Héctor Arregui y Agrelo, de donde, según su esposa, "siempre volvía contento".Al ser consultada sobre si sabía qué estaba haciendo su marido en el supermercado a esa hora de la noche, la mujer respondió que no aunque cree que "habrá ido a buscar algo o encontrarse con alguien", ya que no poseía las llaves del local.Roldán recordó que la última vez que habló con su marido fue a las cinco menos cuarto de la tarde, cuando le dijo que se iba a trabajar y luego a hacer una mudanza con su cuñado.Por otra parte, la mujer denunció que los dueños del supermercado amenazaron a la familia de su esposo: "Quiero que los chinos no sigan amenazando. Amenazaron a los hermanos (de Sisuela)", afirmó.Fuentes judiciales indicaron a Télam que en la jornada de hoy se iban a analizar las cámaras de seguridad que posee el lugar para establecer con más detalle lo ocurrido.El hecho es investigado por el fiscal Alfredo Mallo, quien no tomó ningún temperamento legal con el comerciante que disparó, quien sufrió algunas lesiones leves producto del forcejeo con el carnicero."Quiero que todo esto vaya a la Justicia y que salga a la luz. Quiero llegar hasta el final", pidió la viuda del asesinado.El representante del Ministerio Público le tomará declaración a dos vecinos y a la mujer del comerciante que le disparó al carnicero en un presunto ataque. "Un familiar del comerciante chino ayudará en la traducción", indicó una fuente judicial.En tanto, Mallo aguarda el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Sisuela en el Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela.El hecho ocurrió ayer, cerca de la 1 de la madrugada, cuando personal de la comisaría 2da. de José C. Paz arribó al lugar tras un llamado al 911 por un fallecido con una herida de arma de fuego.Una vez que se presentaron en la escena, los efectivos comprobaron que en el primer piso había un hombre muerto con un disparo en el tórax.Según las fuentes, la Policía entrevistó al comerciante chino, de 39 años, quien refirió que un delincuente encapuchado y con guantes había ingresado al negocio mientras descansaba, por lo que tomó una pistola de su propiedad.En el forcejeo, el supermercadista efectuó un disparo y mató al hombre, el cual resultó ser la persona que alquilaba la carnicería del local.Personal de Policía Científica secuestró en el lugar una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y una chaira para afilar cuchillos que llevaba el fallecido.