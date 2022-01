Balearon a un joven durante la grabación del programa de Carlitos Román

Un llamado al 911 alertó sobre un joven baleado en la puerta de la Asociación Vecinal de Alto Verde durante la grabación del programa de Carlitos Román. En el lugar trabajó personal del Cuerpo Guardia de Infantería. Investiga el fiscal de homicidios Martín Torres.Ocurrió cerca de las 23.30 de este martes en la Manzana 5 del distrito costero. El herido es un joven de 19 años que recibió un disparo en el muslo y debió ser trasladado al hospital Cullen.El propio herido logró relatar lo sucedido al personal policial en el centro Asistencial Demetrio Gómez; el muchacho sostuvo que momentos antes, a la entrada de la Asociación Vecinal Alto Verde, donde se estaba realizando un evento popular, se produjo un altercado entre un grupo de personas. Uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó tres detonaciones. Una de las balas impactó en el muslo izquierdo del muchacho, tras lo cual el agresor se perdió entre la multitud, publicóAl ser asistido en el Samco local, la enfermera advirtió que la víctima presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el muslo izquierdo, y solicitó que sea trasladado al hospital Cullen.En tanto, Emilce Camargo, presidenta de la vecinal, explicó que habían cortado el ingreso de personas por el aforo, y "no sabemos qué pasó afuera, escuchamos los disparos. Querían ingresar al salón pero no los dejábamos porque asistimos al chico herido".Camargo precisó que dentro de la Vecinal había unas 200 personas, y que fue el primer evento que se realizaba en dos años; "había familias, era muy lindo el evento, pero lamentablemente siempre hay alguien que arruina todo", se lamentó la presidenta."Habíamos organizado todo bien para que no haya problemas, no vendimos alcohol en el buffet para evitar que haya disturbios, pero bueno pasó afuera y salimos a dar la cara para mostrar cómo está la inseguridad en el barrio", remarcó Camargo.