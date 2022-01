Desvalijaron una casa y se llevaron hasta la perra

Una joven pareja de Puerto General San Martín, en el departamento San Lorenzo, cerca de Rosario hizo un pedido desesperado para encontrar a su perra Kira, mascota que delincuentes se llevaron este lunes luego de desvalijar por completo la vivienda del barrio Tierra de Sueños.



Según contaron Antonella y Nicolás, se mudaron a esa casa hace un mes y este lunes se ausentaron poco más de una hora, entre las 14 y las 15.30, y cuando regresaron se encontraron con el robo.



Les habían llevado dos televisores, varios electrodomésticos, dinero en efectivo, telefonos celulares, joyas, relojes y lo más querido por ellos: una perrita que responde al nombre de Kira.



“Entraron por la única ventana que no tenía sensor, los vecinos dicen que no escucharon nada”, contó Antonella a El Tres y Nicolás añadió que “todos los días hay robos en el barrio” sin que consigan respuestas de las autoridades o protección.



La pareja hizo un especial y desesperado pedido por la mascota: "Es una perra que está en tratamiento y toma medicación todos los días. No puede tener crías".



Además dijeron que no tienen problemas en pagar una recompensa pero necesitan que regrese a la casa.



El teléfono celular para comunicarse con Nicolás –el móvil de Antonella fue robado– es el 03476 153 03 923.