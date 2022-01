Muerte en la Jefatura de Victoria: autopsia confirmaría que fue un suicidio

Policiales Hallaron sin vida en la celda a joven que estaba detenido por el robo de un auto

Los informes preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de Leonardo Gabriel Quintana, el joven de 22 años cuyo deceso se produjo el viernes 21 en una celda de la Jefatura de Policía de Victoria, apuntan a que se trataría de un suicidio. Ese es el dato que manejan en la Justicia y que lleva a los investigadores a inclinarse por esa hipótesis y no por el homicidio, como piensan los familiares, que en la mañana del lunes protagonizaron una serie de incidentes que terminó con policías y personas heridas, además de daños a patrulleros.La familia apunta a la Policía como responsable de la muerte de Quintana. Pero en la Justicia tienen ya elementos como para descartar ese camino., dijeron fuentes de la investigación. Además, están las imágenes de las cámaras de la Jefatura, que fueron secuestradas minutos después del deceso, y que no darían indicios de la intervención de otra persona.Además QuintanaLa situación le generó una nueva imputación, por desobediencia judicial. Ante el juez Lloveras decidió abstenerse de declarar, y luego del trámite, quedó en libertad.El 14 de enero último, el agente penitenciario Claudio Martínez denunció el robo de su vehículo Ford Focus. La investigación policial realizada en base a imágenes de cámaras de seguridad condujo la investigación hacia Quintana como autor de la sustracción, y así fue que lo detuvieron en la capital entrerriana el martes 18. Ese día, el fiscal David Martín Vechetti le imputó el delito de sustracción y remitió el pedido al juez Lloveras para que le imponga 20 días de prisión preventiva.La Policía estaba tras sus pasos con una orden de detención por el robo y también por la violación de la prohibición de acercamiento a su expareja. Luego de ser aprehendido, fue trasladado a Victoria.“En la audiencia ante el juez se pidieron 20 días de prisión preventiva. No es común porque tratamos de evitar las preventivas -cuenta una fuente judicial-. Pero en este caso, estaba fugado, violó una orden de restricción, robó un auto que luego descartó y no sabemos qué fin tuvo, y vivía con identidad falsa”.Luego de esa audiencia, se produjo su deceso en la sede policial, ubicada frente a la Plaza San Martín de las Siete Colinas.Los familiares de Quintana se entrevistaron con los dos fiscales que tramitan causas en las que estaba involucrado el muchacho: Eduardo Guaita, que tiene a su cargo la causa penal por violencia de género, y Martín Vechetti, que lleva adelante la investigación por el robo del Focus.En esa reunión, pudieron ver las imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la Jefatura de Policía que mostrarían que no hubo intervención de otra persona en el deceso de Quintana. Aunque no entendieron razones. “Esas imágenes están editadas”, les dijeron a los fiscales, y tras eso el grupo se dirigió hacia la Jefatura de Policía, contigua a la Fiscalía, y comenzaron los incidentes: pintadas y quema de cubiertas, acción esta última que derivó en la respuesta de la Policía y la detención de cuatro personas.Una de las personas detenidas es Marisa Quintana, tía del joven, la cual había sido denunciada por amenazas por el fallecido.En ese entonces, a pedido de la fiscal Flavia Villanueva, el juez de Garantías de Victoria, Luis Francisco Marquez Chada, dispuso el 15 de octubre, y por un plazo de sesenta días, “medidas de protección inhibitoria en contra de Marisa Quintana y su hijo” en favor de Leonardo Gabriel Quintana, “debiendo ambos –madre e hijo- abstenerse de realizar cualquier tipo de acto que perturbe la tranquilidad espiritual del denunciante y su grupo familiar, como así tampoco efectuar comunicaciones telefónicas o por cualquier otro medio telefónico o informático”. (Fuente: