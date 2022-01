Murió el sujeto que fue brutalmente golpeado por vecinos tras un robo

Un ladrón que estaba internado tras ser linchado por vecinos murió en el Hospital Ángel C. Padilla de la capital tucumana. Según medios locales, el delincuente fue identificado como Rubén Albornoz y falleció luego de sufrir paros cardiorrespiratorios.Su raid delictivo en moto, junto a dos cómplices, comenzó en la noche del domingo 16 de enero cuando sorprendieron a mujeres en la puerta de una casa en la ciudad de Concepción y les robaron las pertenencias.Una hora más tarde, atacaron a otro grupo de personas -incluyendo un menor- frente a otro domicilio.Una de las víctimas reaccionó y persiguió a Albornoz unos 20 metros, forcejearon y al delincuente se le cayó el arma. En ese momento se congregaron en el lugar un grupo de vecinos que le propinó una golpiza al ladrón.La Patrulla Motorizada arribó a la zona y rescató al delincuente, quien debió ser trasladado al Hospital Padilla, donde murió en las últimas horas.Albornoz terminó en una sala de cuidados intensivos del nosocomio capitalino luego de que acabara mal un raid delictivo junto a otro delincuente para apoderarse ilegítimamente de celulares. En el segundo intento de robo que perpetraron, fue aprehendido por una de las víctimas y recibió luego una golpiza que lo dejó en grave estado.En ese entonces, la jueza interviniente declaró la legalidad de la aprehensión y concedió la prisión preventiva por 60 días, que solicitaba el Ministerio Fiscal.Si bien no se formularon cargos, en razón que el sujeto no pudo estar presente en la audiencia, en razón de encontrarse internado en el Hospital Padilla, se fijó la condición que, una vez que sea daba de alta, el MPF debía solicitar en el plazo de 48 horas una nueva audiencia para la formulación de cargos. Fuente: (La Gaceta)