Violento choque en ruta 12: “El Clio mordió la banquina y se atravesó de carril”

Policiales Dos niñas de 3 y 6 años fueron internadas tras choque entre dos autos en Ruta 12

Los heridos

Un impresionante accidente ocurrió esta mañana, sobre la Ruta 12, en la zona de La Picada. Dos automóviles, un VW Vento y un Renault Clio, protagonizaron un tremendo choque la altura del kilómetro 459. Debido al fuerte impacto, tres mujeres, un hombre y dos niñas, fueron hospitalizados.que “el automóvil Clio”. Además, agregó que el conductor del Vento “”.En el Renault Clio en viajaban tres mujeres de 52, 47 y 74 años de edad; y en el Volkswagen Vento, se trasladaba un hombre de 42 años y sus hijas de 3 y 6 años de edad.En las imágenes registradas por este medio se observa que la cinta asfáltica estaba mojada y según dio cuenta el hombre, “la banquina estaba muy baja” lo que provocó que el automóvil Clio se desestabilice con facilidad.El hombre detalló que él junto con el conductor del automóvil Vento provenían desde Santa Fe y se dirigían hacía María Grande. “Íbamos en dos autos y cuando no lo vi más atrás mío, lo llamé y me dijo que había chocado”, destacó.“Creemos que el auto no sirve más, fue destrucción total, vamos a llevarlo hasta Santa Fe en grúa”, agregó.Se supo que, a raíz del impacto, los ocupantes de ambos vehículos, sufrieron diversas lesiones y fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital San Martín, mientras que las menores, fueron derivadas al San Roque de la capital entrerriana.“Una de las mujeres que se trasldaba en Clio estaba muy dolorida, en tanto el hombre y las dos niñas del Vento, aparentemente estarían bien”, cerró.