Habló el panadero baleado en asalto: "yo podría haber sido la siguiente víctima"

Tras pasar una semana internado, este lunes Luciano Pipino recibió el alta luego del violento asalto que sufrió en su panadería. El comerciante continuará la recuperación en su casa. Aseguró que al delincuente no se le escapó el tiro.El lunes pasado, un delincuente ingresó al local ubicado en barrio Alto Alberdi de la capital cordobesa y, sin robar nada, le pegó un balazo en la zona del abdomen.El joven quedó internado de inmediato, mientras que el delincuente escapó corriendo. Después de algunos días, el ladrón finalmente fue capturado y se conoció que había estado 20 años preso por delitos de robo calificado, tentativa de homicidio seguido de robo.Por fortuna, Pipino sobrevivió al ataque delictivo y en las últimas horas salió del hospital para continuar con la recuperación desde su casa. "Entró a robar con un arma, tenía una bala, estaba cargada. Lo hizo creyendo o no, eso está en su conciencia, pero yo me quedo con lo que él hizo", contó en diálogo con, negando que al delincuente se le haya escapado el tiro.

Sobre los antecedentes que salieron a la luz sobre el delincuente, Luciano expresó: "Por lo que me enteré, él había asesinado a alguien cuando cayó preso y esta vez podría haber sido yo la siguiente víctima". Admitió tener "mucha bronca e impotencia", aunque aseguró que "es lo que nos toca"."Esas personas así no tendrían que dejarlas salir y menos por buena conducta, cuando la buena conducta se hace en la sociedad y no en una cárcel", agregó Pipino. Además, reveló que tiene todavía el recuerdo del momento en su cabeza "hasta que subió a la ambulancia".Al respecto, la víctima detalló: "Nunca perdí la noción ni nada. Me acuerdo que estaba yo con un cliente que es muy amigo, se fue y entró este tipo. Yo entendí que me pidió facturas y cuando le estaba por dar la bolsa veo el arma sobre el mostrador".Por último, el dueño del local recordó que le pidió al delincuente que se tranquilizara "porque tenía cámaras de seguridad", pero no hubo caso y recibió el disparo en su cuerpo. Fuente: (ElDoce)