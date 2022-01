“La Justicia no hizo nada para evitarlo”: dolor de las hijas de mujer degollada

Este sábado encontraron a una mujer de 50 años degollada sobre los pastizales a un kilómetro de la entrada a la localidad de Balnearia. Su esposo, el principal sospechoso del crimen, le confesó a las hijas de la víctima que había sido él y luego se disparó. “Había pedido restricciones para protegerse de este hombre”, dijeron Melisa y Micaela a la prensa.Las hijas de la mujer asesinada afirmaron que habían denunciado a José Roldán hace tres años y cuestionaron el accionar de la Justicia: “No hizo nada para evitar que esto pase”.“Ella sufría de violencia. Había pedido restricciones para protegerse de este hombre. A él le habían sacado un arma de fuego”, expresó Melisa en diálogo con C5N. Su hermana la respaldó: “Había varias denuncias. Nosotras dos juntas denunciamos hace tres años y pedimos una restricción que después él no cumplía”.En ese sentido, explicaron que el presunto femicida siempre vivió en el campo, pero que iba a la casa de la víctima todos los días. “Era un tipo muy posesivo, la llamaba todo el tiempo”, agregaron.El calvario de Laura era tal que llegó a mudarse temporalmente a la localidad cordobesa de Brinkmann, a unos 67 kilómetros de Balnearia, para que “Roldán deje de molestarla”. ”En Brinkmann él no la molestaba, hasta que mi mamá decidió volver acá”, detallaron.Una de las jóvenes precisó que el sábado, día en que su madre fue asesinada, Roldán la había convencido a Laura de reunirse “para ir a comprar cosas”.“Se la llevó con la excusa de que la iban a llevar a comprar. Ese día mi mamá dejó a mi otra hermanita de diez años y le dijo que volvía. Y mi hermanita todavía la sigue esperando...”, relató Melisa.“Esto de la violencia está en todos lados. Están en contra de la mujer. Yo quiero aclarar que la justicia siempre estuvo del lado de los hombres. Porque cuando hicimos la denuncia, decía que iban a meterlos presos a los dos por no cumplir las restricciones. Ahora tenemos que lamentar esto”, concluyó la hermana. Fuente: (Tn)