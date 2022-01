Indignado por los robos: “¿Quieren que me quede todo el día a vigilar mi casa?”

Pablo Reynoso, domiciliado en calle Rivadavia de Gualeguaychú, indicó que el jueves de la semana pasada ingresaron a su propiedad con un carro. Le robaron hierros y ruedas desde un galpón. Este lunes regresaron los mismos malvivientes, pero los descubrió.Reynoso contó indignado que ha realizado las denuncias en Policía y en Fiscalía, pero sin resultados. “¿Qué tengo que hacer, quedarme todo el día en mi casa a hacer vigilancia?”.“Estoy bastante indignado. El jueves pasado entraron por un terreno que está sin construir, abrieron un alambrado, me llevaron unos hierros y unas ruedas. Eran las 10 y media de la mañana. Yo me estaba bañando, me avisó un vecino que logró tomar imágenes. Tengo datos de dónde viven. Aporté todos los datos en la comisaría Sexta”, manifestó el hombre en Radio Máxima.Y continuó: “Este lunes me levanto a las 6,30, abro la ventana y veo huellas de nuevo. Eran los mismos del carro. Los alcancé a seguir con la camioneta, por varias calles, los increpé, llamé a la Policía. Me quedé haciendo guardia pero lograron escapar por otra salida. Después fui a la Policía, a Fiscalía, nada”.“Si yo aporto los datos el jueves y todavía no han hecho nada. No voy a permitir que entren otra vez a mi domicilio y a las cosas ya no las van a encontrar”, manifestó Pablo Reynoso.Agregó que el miércoles pasado habían robado en una constructora cerca de su propiedad y también hay imágenes.“Todo coincide, el carro es el mismo. No sé qué se necesita para que actúen”, manifestó indignado.