Iba a casarse este año y lo mataron dos ladrones en moto que huían de un robo

El sábado a la noche, mientras una fuerte tormenta se abatía en la ciudad de Córdoba, dos delincuentes en moto escapaban a toda velocidad después de robarle un celular a una jubilada de 70 años, en el barrio Villa El Libertador.Los dos motochorros iban en una Honda CBX 250 que tenía pedido de secuestro por robo. En la esquina de las calles Cajamarca y Neiva, chocaron contra una Zanella 150 que era manejada por Cosme Muriel (37).Tras el impacto, el hombre quedó tendido en el asfalto y el servicio de emergencias nada pudo hacer para salvarle la vida.Uno de los ladrones, identificado como Sergio Fernando Isaías Yllanes (18) sufrió una fractura en una pierna y otra en una muñeca. Lo trasladaron, en calidad de detenido, al Hospital Misericordia.El sospechoso está acusado por el robo previo a la mujer y por la colisión fatal. Resta saber su imputación, que se espera sea por "homicidio culposo, negligencia e imprudencia". Cuando se recupere de sus heridas, será enviado al Establecimiento Penitenciario N° 9.El otro joven que iba en la moto, del que se desconoce su nombre, escapó a pie de la escena. La Policía de Córdoba lo buscaba intensamente este lunes.Los delincuentes habían cometido, minutos antes del choque, un violento asalto callejero a una jubilada de 70 años. Forcejearon para arrebatarle el teléfono y la mujer cayó al piso. La pareja de la víctima intentó perseguirlos, sin éxito. A las pocas cuadras ocurrió el choque fatal, detalla el diarioCosme Muriel era oriundo de Bolivia, pero vivía en Córdoba hacía más de 10 años. Como muchos extranjeros, llegó a Argentina con el sueño de una vida mejor, más oportunidades laborales y la idea de planificar su futuro aquí. En esta provincia conoció a su mujer, Ayda Pérez (31), también del mismo país. Planeaban casarse en julio y soñaban con tener tres hijos.Ayda contó: “Él iba a viajar a Bolivia el martes, y yo pensaba ir unos días después. Queríamos estar unos meses con la familia, casarnos en julio y después venirnos a vivir a España, donde estoy yo ahora porque me surgió una oportunidad de trabajo”.Llena de dolor, la mujer continuó: “Ahora todos nuestros sueños desaparecieron, todas nuestras promesas y planes. Mi hija y yo estamos devastadas”.Ayda era madre soltera de una niña cuando conoció a Cosme. Por entonces, su pequeña tenía 2 años. Cosme fue su figura paterna desde entonces y planeaba adoptarla legalmente luego de casarse con su mamá. La chica, que actualmente tiene 12 años, no hace más que preguntar por su papá.“La vida no fue fácil para nosotros, pero siempre fuimos optimistas de que estando juntos, todo lo que anhelábamos se lograría. Él estaba cansado de vivir en Córdoba, por toda la delincuencia que hay. Su sueño, nuestro sueño, era trabajar unos años en España y después volver a Bolivia”, relató la mujer.Cosme trabajaba en la construcción. Ayda lo recuerda como una buena persona que no le hacía daño a nadie. “No es justo que esta tragedia me lo mate”, lamentó.“Él era el compañero que jamás imaginé que tendría. Bueno, amable, incondicional. Me protegía siempre, me acompañaba a la distancia cuando teníamos que separarnos por cuestiones laborales, ayudaba a mi hija con las tareas, la cuidaba de una manera hermosa. Va a ser muy duro seguir adelante sin él”, cerró la mujer.