Video: dejó su auto estacionado, se lo chocaron y huyeron a toda velocidad

Un accidente de tránsito ocurrió este domingo por la noche en la localidad de Chajarí y las cámaras de la zona registraron el hecho. Un vehículo chocó a una camioneta que estaba estacionada frente una heladería y huyó rápidamente.El hecho ocurrió entre las 23:00 horas y 23:09 horas del domingo en frente a la heladería ubicada en calle 9 de Julio muy cerca de su intersección con calle Fochesatto.La dueña de la camioneta chocada, una Renault Duster, Alejandra Nattero, contó aque “estaba estacionada y un vehiculo que estaba delante mío dio marcha atrás fuerte, abolló mi camioneta y huyo a gran velocidad”. Además, detalló que personas que se encontraban fuera de la heladería vieron el choque, pero no alcanzaron a tomarle los datos de la patente.A raíz del fuerte impacto, la camioneta Renault Duster tiene abolladuras en la puerta trasera del lado izquierdo. “Fue todo muy rápido, como no estaba en el lugar no llegue a ver nada”, expresó Nattero, al resaltar que una mujer “vio el choque y el rodado que lo provocó estaba conducido por una mujer”.Al finalizar indicó que agradece cualquier información sobre el conductor que se fugó, ya que su camioneta registró daños. Para aportar datos comunicarse al: