Crimen de joven en Concordia: “la investigación va muy bien encaminada”

Alrededor de las 3 de la mañana de este domingo 23 de enero, en inmediaciones de calles Rawson y Perú, Luis Godoy de 24 años, fue asesinado cuando regresaba de la primera noche del carnaval.En relación al crimen, el subjefe de la Departamental de Policía de Concordia, Comisario Juan Beguerie, dio precisiones de cómo avanza la investigación.A su vez, remarcó que “nosotros estamos investigando el hecho como un homicidio”, mientras que “la investigación está muy avanzada y va muy bien encaminada”, aunque “más datos no puedo dar porque consideramos que no es conveniente hacerlo en esta etapa investigativa”. Aclarando que “no estamos escondiendo datos de la investigación sino que la resguardamos, hasta que se crea más oportuno brindar la información y creemos que ahora no lo es”.Además, comentó que “tenemos mucha gente y muchos elementos trabajando para el esclarecimiento del hecho”, como así también “contamos con personas que vinieron desde Paraná con una maquinaria especial para dilucidar algunas cosas y darle claridad a otras, que están más oscuras”. Para de esa manera “poder llegar al esclarecimiento del hecho lo más pronto posible y lo más legalmente posible”.Consultado de qué forma de movilizaban los posibles autores del asesinato de Luis Godoy, Beguerie dijo que “por una cuestión de no entorpecer la investigación no me animo a decirlo, al menos, hasta que sea oportuno el momento y cuando sea conveniente, estimo que el mismo fiscal la dará”.Por último, el comisario resaltó la importancia de las cámaras de seguridad de la zona, que podrían ayudar en la investigación. “Son fundamentales, tanto las del servicio de videovigilancia que están a cargo del municipio y de la jefatura de policía”, sumado “a las privadas de los domicilios, que no hemos tenido inconvenientes y han colaborado de la mejor manera”. (Diario Río Uruguay)