Jóvenes hicieron una avalancha para colarse en un boliche de Pinamar

Cientos de jóvenes provocaron una avalancha masiva para intentar ingresar a un boliche de Pinamar pese a que el acceso les habría sido denegado. Corrieron las vallas y aunque había personal de seguridad, que trataba contenerlos, avanzaron a las corridas y empujones.Los incidentes tuvieron lugar en el parador UFO Point de la ciudad balnearia, el viernes pasado por la noche. Tde varios testigos que luego compartieron los videos en la red social TikTok. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad.

La avalancha en la puerta del boliche de Pinamar

l caos se habría desatado cuando le negaron el acceso al boliche a un grupo de jóvenes, que no tenía entrada.

Necesito que nos den una solución a la guita que pusimos

Corridas, insultos, y empujones, es algo que muestra en el video viral. Según se observa en el registro los jóvenes, que no tienen más de veinte años, corren para intentar ingresar al lugar mientras personal de seguridad quiere impedirlo. Muchos pedían que por favor que no los lastimen en medio del descontrol que se produjo en el balneario que es uno de los más elegidos por veraneantes en esa ciudad de la costa bonaerense.Aunque corren muchas versiones sobre el origen el conflicto, eTampoco se podían adquirir porque el boliche ya no vendía más debido a que había completado su capacidad.Otras versiones indican que les prohibieron el ingreso a chicos que sí tenían entrada, pese a que ellos reclamaban que habían comprado anticipadas de hasta 5000 pesos. Incluso también se difundieron otros videos de TikTok, que fueron grabados antes de la avalancha, en los que se escucha que varios jóvenes reclaman en la puerta del local ublicado en la Avenida del Mar: “”, sostienen.No obstante, la situación torna mayor gravedad, ya que la descontrolada aglomeración de personas tiene lugar en medio de la creciente suba de casos de coronavirus que enfrenta el país (Con información de Todo Noticias)