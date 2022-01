Balearon a una nena de 8 años en la capital santafesina y a una familia

Ocurrieron dos hechos violentos, que derivaron el traslado de 3 personas al Hospital Cullen de la capital santafesina y una menor al Hospital de Niños por heridas con armas de fuego. Los dos casos ocurrieron en el Barrio Arenales y en ambos, las victimas están fuera de peligro.



Todo ocurrió cerca de las 20 horas del sábado, cuando personal policial se acerca a las calles Hermano Madeo y Uruguay por el aviso de que había personas heridas. Al llegar al lugar, las personas le manifestaron que minutos antes, dos hombres pasaron en moto y efectuaron los disparos del cual resultaron heridos dos hombres y una mujer que fueron trasladados al Hospital Cullen.



La mujer ingresó con una herida de bala en la pierna derecha a la altura del fémur. En cuanto a los hombres, el primero de 20 años, ingresó herida arma de fuego en el torso dorsal a la altura del pulmón derecho, se encontraría en shockroom y el otro joven de 28 años ingresó con una herida de arma de fuego en pierna derecha a la altura de la rodilla.



En cuanto a la menor, se trata de una niña de 8 años que fue trasladada al Hospital de Niños con una herida en pierna derecha altura de la rodilla. Si bien no trascendieron los detalles, se conoce que el hecho ocurrió en Pasaje Cervantes 4600.

Investiga el fiscal de turno Estanislao Giavedoni. Según fuentes judiciales, no hay detenidos por ninguno de los hechos. Fueron entrevistadas las tres víctimas adultas pero no señalaron a posibles autores. Fuente: LT10