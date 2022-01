No regresó de una salida transitoria de prisión y lo asesinaron a tiros

Un hombre que se encontraba prófugo tras incumplir una salida transitoria de prisión fue asesinado a tiros este domingo a la tarde en Paysandú y Rondeau, zona norte de Rosario, donde circulaba en bicicleta y fue emboscado.



En la escena del crimen se secuestraron unas siete vainas servidas y según información oficial a la que accedió Rosario3, se trata de un recluso de la cárcel de Piñero que no había regresado allí después de un permiso para retirarse a un domicilio familiar de la ciudad de Pérez durante 16 horas.



La salida transitoria fue otorgada el pasado 14 de enero a las 18 para volver a las 10 de la mañana del día siguiente pero no lo hizo. De hecho, circulaba libremente por las calles, donde cerca de las 17.30 del domingo encontró la muerte.



La víctima fue identificada como Juan Alberto M. y no trascendió el motivo por el que cumplía condena en Piñero pero su asesinato obedecería a un ajuste de cuentas.



Luego del ataque armado, su cuerpo quedó tirado en la calle y cuando arribó una ambulancia del Sies, ya se encontraba sin vida. (Rosario 3)