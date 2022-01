Un turista murió ahogado en Mar del Plata: salió del boliche y se metió al agua

Este domingo un hombre de unos 30 años murió luego de meterse a nadar en las playas de Mar del Plata y que una corriente lo llevara. Se determinarán las causas de la muerte en las próximas horas, ya que no se sabe si se ahogó o si primero sufrió un infarto.



El turista volvía junto a un amigo de una salida nocturna cuando decidieron ingresar al mar, aunque no había guardavidas en la costa. Su compañero vio que no podía volver y salió a pedir ayudar. Dos horas más tarde, encontraron al cuerpo a 200 metros de la orilla.



Fuentes oficiales informaron que se habían zambullido en una zona cercana al espigón y que unos minutos más tarde, la corriente empezó a llevarse a la víctima que no pudo regresar a la orilla.



“El joven entró en la canaleta del mar y su amigo que se encontraba más cerca a la orilla se dio cuenta de que no podía volver, por lo que salió del agua para pedir ayuda. Todo sucedió antes de que comenzara el horario de los guardavidas”, contó el jefe de Seguridad del sector playa centro, Nahuel Nardone, a Clarín.



Cuando salió del mar, el hombre -cuya identidad no trascendió- ya había desaparecido de la vista. Sin embargo, se acercó la policía, la Prefectura y luego personal de la base de guardavidas de Cabo Corrientes que ingresaron al océano para iniciar su búsqueda.



Dos horas después de reportado, se confirmó que hallaron el cuerpo del hombre a las nueve de la mañana, a 200 metros de la costa donde había ingresado.



“Al encontrarlo, se procedió a subirlo al gomón utilizado por la Prefectura para la búsqueda y se decidió dejarlo allí durante unos 20 minutos (para no impactar a los turistas que ya había en la playa ni herir susceptibilidades) hasta que llegó el vehículo de la policía científica”, indicó el funcionario marplatense.



Una vez que fue informado del fallecimiento, el compañero del hombre se dirigió a la comisaría cercana al casino de la ciudad donde estaban sus pertenencias y radicó la denuncia del hecho.



“Ahora se realizará una autopsia del cuerpo. Hay dos posibilidades: que se haya ahogado o que primero haya tenido un infarto, dado que cuando sucede la primera opción, el cadáver suele encontrarse hasta días después el hecho. Pero aún hay que analizar lo que pasó”, agregó Nardone.



Y sostuvo: “Lamentablemente suele pasar que a la salida de los boliches los jóvenes van a la playa para ver el amanecer o para hacer un after y terminan metiéndose al agua en horarios donde no hay guardavidas en la playa (que trabajan de 8 a 20) generando un peligro. Por eso aconsejamos no ingresar al agua fuera de esa hora”.



La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” y es llevada adelante por la fiscal Romina Díaz.