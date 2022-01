Robaron una moto comprada hacía pocos días en Paraná y quedaron filmados

Robo en Alameda de la Federación al 650, este jueves por lo noche, indignación de los vecinos y los dueños de un motovehículo, 110 Guerrero, que fue robada en la vereda de los propietarios en el acceso a las canchas de fútbol 5 La Manzana



El hecho fue protagonizado por dos individuos, que según datos policiales estarían siendo investigados y en la mira de la Policía, una mujer delincuente de pelo teñido de rubio sin casco, como se ve en las filmaciones, y un hombre con casco blanco, trasladándose en una moto 110.



Los malvivientes estuvieron recorriendo Alameda en el tramo entre Catamarca y Bertozzi en varias oportunidades donde varias cámaras de seguridad de la zona los muestran en la investigación que sigue la Policia de Entre Ríos, la división Robos y Hurtos, División venta de vehículos, e Investigaciones. Impunemente, a las 22.10 minutos se apostaron de forma paralela a la moto en Alameda al 650 y destrabaron la misma, y salieron como muestra el video al final, con rumbo hacía el Parque Urquiza con las dos motos, ella conducía en la cual se trasladaban y él manejaba la moto robada que la trasladaban de tiro.



Se espera el accionar de la justicia para avanzar en los allanamientos y demás procedimientos para dar con el motovehículo robado y los delincuentes.



Este no es un hecho aislado en Alameda de la Federación, varios intentos de robos en los comercios y casas de familia se vienen produjendo, antes en la zona había policías recorriendo de a pie las calles o se apostaban la escuela del Centenario pero ya no.



Los dueños de la moto expresaron su dolor por el robo de la moto ya que era de utilidad familiar y la misma fue adquirida no hace mas de 20 días, lo que se produjo con mucho esfuerzo para ser arrebatado por delincuentes que viven de lo ajeno.



Datos de la Moto: patente A151GJY Cuadro 8A2XCHLL4MA128679 negra, motor ADIP52FMHN0014574, con actual pedido de captura. Intervino en la gestión policial la Comisaría 1ra. Cualquier dato importante que se pueda aportar para contribuir a la investigación llamar al 3435110110.