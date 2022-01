Video: falleció una enfermera luego de ser atropellada y arrastrada por una moto

Atropelló y mató a una mujer en Wilde. El asesino al volante circulaba en moto. La victima, una enfermera muy querida en la zona, fue arrastrada casi 100 metros

Una enfermera de la localidad bonaerense de Wilde murió el jueves luego de que un motociclista la atropelló y arrastró en el manubrio más de cincuenta metros cuando intentaba cruzar la calle, en un trágico accidente que quedó grabado por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona.Allí se puede ver el momento en que los vecinos y transeúntes se acercan para tratar de salvarle la vida. Incluso el esposo de la víctima intentó reanimarla a la espera de una ambulancia, pero no pudo resistir las heridas producto del choque. Murió mientras la trasladaban al hospital, según confirmaron a la agencia Télam familiares de la enfermera.Griselda, de 58 años, era una vecina muy conocida del barrio donde ocurrió la tragedia. Ella cruzaba la calle Crisólogo Larralde, en su intersección con Boulevard de Los Italianos. En ese momento, un motociclista de 41 años la atropelló y la arrastró unos 50 metros haciendo un zigzagueo antes de detenerse en la esquina, donde el cuerpo de la mujer cayó desplomado sobre el pavimento.Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona difundidas durante la mañana del viernes captaron el momento y la desesperación de los vecinos. Francisco, que tiene su carnicería en la esquina y fue testigo de lo que ocurrió, quedó en shock: "Era una vecina de la zona, habíamos hablado un rato antes, se encontraba haciendo los mandados", relató a Canal 9 horas después de la tragedia.El hombre contó las primeras reacciones luego del impacto fatal, ya que se encontraba parado en la esquina al momento de la llegada de la moto. "Vi que había una mujer en el manubrio y cuando me acerqué era Griselda. Me quedé con ella y le hablaba. Le costaba mucho respirar, se estaba desvaneciendo", relató el hombre. Los vecinos se acercaron a auxiliarla, pero lamentablemente perdió la vida.El conductor del vehículo, por su parte, es un hombre que se dirigía a su trabajo en una empresa de electricidad de la zona. No atinó a explicar qué fue lo ocurrido, también en estado de shock. Se quedó junto al cuerpo y llamó a emergencias. En este momento se encuentra demorado hasta que se esclarezca lo que ocurrióLa familia de Griselda quedó destrozada. "No pudo no haberla visto", exclamaron las hijas de la mujer que trabajaba como enfermera del turno noche del Hospital Eduardo Wilde.Una de ellas, en diálogo con el canal TN, sostuvo: "¿Cómo no la vio?, habría que preguntarle a él, el día estaba como ahora, no pudo no haberla visto, además hay muchos testigos"."La ambulancia tardó más de media hora en llegar, por eso mi papá intentó reanimarla y pidió que la llevaran al Hospital de Wilde, que quedaba más cerca, y cuando llegó se dio cuenta que la llevaron al de (Presidente) Perón y ahí le dijeron que había fallecido", agregó."Nos cambió la vida, nos sacó todo, no se cómo vamos a seguir sin ella", dijo una de las hijas de la mujer fallecida. Ambas recordaron que su madre "era una mina laburante, sostén de una familia, dejó nietos, hijos, todo, por un hijo de puta que no prestó atención".