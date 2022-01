Video: joven fue arrastrada por ladrones y gritos de vecinos impidieron el robo

Brutal intento de robo en #Quilmes. Ocurrió en 25 de Mayo entre Uriburu y Derqui. Los gritos de la víctima son estremecedores. pic.twitter.com/RJ0kzj0H1p — Periódico El Progreso (@ElProgreso18) January 19, 2022

Una joven sufrió un violento intento de robo cuando al ir a visitar a una amiga fue sorprendida por dos delincuentes que la arrastraron hasta la calle con la intención de quitarle la mochila.La mujer resistió a la agresión de los delincuentes pero fueron los vecinos que desde las ventanas comenzaron a gritar y----Todo ocurrió en una zona residencial de Quilmes. Fue a metros del hospital Iriarte, cerca del distinguido distinguido colegio St George's College y a menos de diez cuadras de la plaza principal. Allí la tranquilidad del barrio se vio alterada por dos delincuentes. En el video se puede ver como una joven llega a una casa de la calle 25 de Mayo, entre Derqui y Uriburu, llevando un paquete grande y una mochila.Los vehículos que circulaban por 25 de Mayo pasaban a escasa velocidad y nada hacía prever lo que pasaría segundos después, en una zona que está cercana a la autopista Buenos Aires - La Plata.Los dos sujetos, que parecen ser adolescentes, uno vestido con una bermuda, una gorrita y una musculosa y el otro con un pantalón de gimnasia y una camiseta roja, cruzan rápidamente de vereda y van en busca de la joven.La víctima se vio acorralada al ser abordada por los jóvenes que comenzaron forcejear mientras ella se resistía al robo de su mochila. "No tengo nada, no tengo nada", gritaba ella mientras los delincuentes arrastraban a su víctima por la vereda hasta llevarla a tirones y golpes al medio de la calle.Mientras más se resistía la joven mayor era la furia de los agresores, que no encontraban la forma de sacarle la mochila a la joven.El momento en que los delincuentes atacan a la joven.Desde una ventana un hombre empezó a gritar: "Soltala, hijo de p***" y enseguida se escuchó otra voz que también insultó a los delincuentes.Al ver que no podían arrebatar la mochila los agresores se dieron a la fuga con dirección a la Villa Luján, un asentamiento ubicado junto al estadio de Argentino de Quilmes y la autopista.Mientras corrían los delincuentes miraron en dirección a la ventana que los estaba filmando. Recién cuando se fueron los vecinos pudieron salir a la calle para asistir a la joven. (Clarín y Diario el Progreso)