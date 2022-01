Revelan que bailarina asesinada era acosada por el sospechoso del crimen

Policiales Detalles sobre el brutal crimen de bailarina que vendía contenido erótico online

Desde un primer momento, la familia de Melani Juárez planteó la hipótesis de que el femicidio en una pensión de Rosario fue obra de un hombre que vivía en el lugar. El día después del hallazgo del cuerpo, sus parientes afirmaron que el sospechoso acosó a la víctima durante un mes y medio antes del crimen."Yo no le doy bola porque está medio loquito", le dijo la joven de 21 años a su hermana cuando le contó los problemas que tenía en el edificio de barrio Martin. Ella se había instalado allí a mediados del año pasado, pero pensaba irse porque le querían cobrar 15.000 pesos por mes para quedarse en la pieza donde la mataron.La hermana de Melani contó que el sospechoso tiene entre 23 y 30 años. "Se llama Matías, es alto y de rulos. Tenemos entendido que trabaja en Pedidos Ya", comentó. Luego estimó que el inquilino llevaba dos meses en el lugar.Junto con el muchacho que busca la familia, también desapareció el celular de la joven asesinada. Cuando entraron a la habitación que tenía la puerta cerrada con llave, encontraron rastros de sangre en la pared y el ropero. En diálogo con Radio 2, Magalí comentó: "Se notaba que ella quiso salir".En el momento en que llegaron a la pensión, las parientes de la joven profesora de baile no pudieron ingresar. La madre argumentó que su hija sufría ataques de pánico y temía que estuviera desmayada dentro de la pieza. Sin embargo, el desenlace fue mucho peor de lo que imaginaban.Las luces del cuarto estaban apagadas y sólo se escuchaba el televisor prendido. Un agente de las fuerzas de seguridad abrió la ventana para ingresar y encontró el cuerpo con la cabeza apoyada sobre la cama. En la inspección preliminar, los investigadores detectaron que la víctima tenía entre 12 y 14 heridas de arma blanca."Supuestamente nadie vio ni se dio cuenta de nada, pero ahí todos se escuchan. Se notaba que se había defendido del agresor", opinó Magalí sobre lo que vio en la escena del crimen. Luego de quejó de la respuesta que tuvieron en la pensión. En este sentido, aseveró: "Nadie fue capaz de llamar a la policía Ella estuvo un día y medio tirada en su cuarto llena de sangre. La apuñalaron por todos lados".La hermana de Melani se mostró convencida de que el muchacho que acosaba a la joven está vinculado con el femicidio. Lo mismo dijeron el resto de sus familiares. En su caso, ella advirtió: "No puede andar suelto un pibe así".Por fuera de la investigación que conduce el fiscal Ademar Bianchini se supo que la muchacha vendía contenido en OnlyFans y en redes sociales. No obstante, hasta el momento no surgieron indicios de que esa actividad esté vinculada con el femicidio registrado en Rosario. (Clarín)