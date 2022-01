Buscan a joven entrerriano que viajó a Córdoba por trabajo y no se tienen datos

A través de las redes sociales, se difundió un pedido de localización de un joven concordiense que viajó a Córdoba por motivos laborales. Su familia afirma que hace meses no sabe nada de su paradero.

Se trata de Cristian Vinson, un concordiense de 25 años. En declaraciones radiales, su mamá Guillermina contó que tiene "miedo por lo que puede pasar", dado que hace tiempo no tiene noticias de él.



Sin comunicación

Según explicó la mujer, Cristian trabajaba en Concordia en un comercio que "arreglaba motores pero dejó esas cosas para irse a Córdoba". En la última vez que charlaron, aproximadamente el 23 de diciembre pasado, el joven "dijo que el 31 viajo a Concordia pero no apareció", contó la mamá.

"Él me dijo Córdoba, pero nunca me dijo a dónde exactamente", agregó. Subrayando que "justo me estaba yendo a hacer la denuncia policial".



Teléfono

Por último, Guillermina detalló que Cristina tuvo problemas de adicciones. "El pasado 9 de enero, le mandé un mensaje a su teléfono y no me contestó", dijo. Desde ese momento, "no supe más nada", destacó la mujer.

El círculo familiar del joven pide que si alguien sabe algo, comunicarse al +5493454188505.

Fuente: (LT 15)