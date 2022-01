Paranaense asesinado: el homicida tenía restricción y qué dijo al ser detenido

Tremendo ataque

. Minutos antes, le había abierto el abdomen con una cuchilla enorme al paranaense Jorge Dalurzo, pareja actual de su ex, a quien también intentó matar.y evitar que el asesino se fugara. Otro homicidio que se produce en contexto de violencia de género,Según se pudo reconstruir en la investigación, Miranda irrumpió en la casa con la cuchilla envainada. Al ver a Dalurzo, desenfundó el arma blanca y no le dio tiempo a la víctima a escapar ni defenderse. Le asestó varias puñaladas que le afectaron órganos vitales.Alguien llamó al 101 y el personal policial del Comando Radioeléctrico llegó al lugar. Los uniformados encontraron a Miranda que salía de la vivienda,. No parecía arrepentido, más bien satisfecho.Entre las vecinas había una enfermera que entró a la casa con los policías y. Lo mismo hizo el personal de emergencias médicas que llegó en una ambulancia.Luego llegaron las autoridades de la Jefatura Departamental, con el jefe Sergio Cardona, el personal de Investigaciones y de Criminalística, así como la fiscal en turno Noelia Batto.que le impondrán por un tiempo prolongado. Probablemente no vuelva a recuperar la libertad, con suerte hasta la vejez.En tanto, la mujer no presentaba heridas de gravedad y fue trasladada al hospital San Benjamín para ser asistida, además por el colapso emocional que presentaba.El cuerpo de la víctima fue trasladada a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, que corroborará el tipo y cantidad de heridas deUna versión apunta que Miranda es un cazador furtivo y que tiene amplios conocimiento y destreza en el uso de cuchillo para matar y cortar animales.El contexto de violencia de género del crimen quedó claro con las circunstancias. Miranda y la mujer habían sido pareja y se separaron hace aproximadamente tres años.. Esto derivó en dos medidas cautelares de rigor:que fue instalado en el celular de la mujer, publicó, aunque por más que lo hubiera hecho iba a ser imposible que un patrullero llegara antes del ataque mortal.El celular fue secuestrado y será peritado para constatar esta situación, así como para hallar otros indicios del contexto de violencia de género, como llamadas y mensajes.Dalurzo era oriundo de la capital provincial y era hincha del Club Atlético Paraná, donde era un socio reconocido. Por ello, desde la institución deportiva emitieron un comunicado oficial: “Desde el Club Atlético Paraná lamentamos el deceso de Jorge Dalurzo, hincha del club e integrante de la Peña 1907. Enviamos condolencias a toda su familia”, expresaron.