Dolor de la hermana del joven asesinado: apuntó contra el boliche y la policía

A dos años del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la hermana de Braian Cuitiño, el"Yo creía que después de lo que pasó con Fernando Báez Sosa las cosas iban a cambiar", lanzó con resignación Lucía, hermana mayor de Braian, quien murió producto de las trompadas y piedrazos que sufrió a la salida de Napoleón, un reconocido boliche de la zona.En una entrevista con radio Rivadavia, cuestionó al dueño del boliche al sostener que pudieron haber evitado la golpiza "pero cierran la puerta y ya está, arréglense".También apuntó contra la Policía: "Del boliche hay una comisaría a dos cuadras y no hay un patrullero. Napoleón es un boliche donde siempre pasan estas cosas, no es la primera vez que pasa algo como lo de Braian".Y siguió: "Cuando a mi hermano le dan el cascotazos en la cabeza y estaba tirado, fue mi hermana en su moto a llamar a la Policía para que lo llevaran o hagan algo, y del boliche dicen que ellos llamaron, pero no lo sé. Ella estuvo cinco minutos golpeando la puerta de la comisaría y no la atendían, eran las 5 de la mañana o 6, ya sabemos lo que pasa".El joven había ido a bailar el jueves por la noche junto a su hermana Paula (19) al boliche Napoleón, ubicado en Las Magnolias al 700 del barrio La Esmeralda.Cuando los hermanos se retiraban del local, cerca de las 6 de la mañana del viernes, comenzó una pelea entre Paula y una mujer, que se bajó de un Ford Focus de color gris claro junto a tres hombres y otra joven.Lucía contó que antes de la agresión a su hermana, uno de los jóvenes de la patota incitó a Braian, sin que hubiese motivos o discusión previa: "¿Qué, te la aguantás?". "Braian le dijo que sí pero seguro que no midió las consecuencias", contó.Fue en ese momento que, según Lucía, su hermana le pidió a ese joven que se vaya pero otra chica llegó y le pegó a Paula.Rápidamente, Braian salió en defensa de su hermana, momento en que recibió golpes, patadas y pedradas de parte del grupo.Producto de una piedra que le arrojaron a la cabeza, el joven cayó desmayado en el lugar, mientras que los cinco jóvenes escaparon en el auto.Braian fue traslado inconsciente con politraumatismo de cráneo al hospital Sanguinetti, donde murió el domingo por la tarde producto de las lesiones sufridas en el brutal ataque.Las hermanas y los amigos de Braian se manifestaron este lunes frente al boliche. Allí, después del reclamo de justicia, un grupo de jóvenes tiró piedras y finalmente se enfrentó con la policía, que tiró gases lacrimógenos para dispersarlos y disparó balas de goma.El enfrentamiento se produjo luego de que, según trascendió, los manifestantes escucharan la versión de que el dueño del boliche estaba adentro.En ese momento, un grupo de jóvenes cortó un alambrado lateral para intentar ingresar al predio de Napoleón a través de un terreno baldío.Antes de que se agravara la situación, la familia de Braian reclamó justicia. "Cinco lacras lo mataron como un perro", dijo una de las hermanas.