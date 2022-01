Nuevo homicidio en Federación: “Fue con total impunidad”, dijo la Fiscal

En la noche de este lunes, se produjo un nuevo homicidio en Federación, el segundo en lo que va del año y en apenas dos semanas, en la ciudad del norte entrerriano.La víctima fue identificada como Ángel Maximiliano Rotela, de 30 años. Era oriundo de la ciudad de Concordia, pero desde hacía un tiempo estaba viviendo en Federación.Cerca de las 20.15 del lunes, Rotela fue asesinado a puñaladas, luego de haber sido perseguido por un grupo de personas a la salida de una carnicería. El hecho se registró en plena vía pública, más precisamente en la esquina de calles Los Conquistadores y Avenida 25 de Marzo.Por el brutal crimen, la policía logró detener a tres personas, todas mayores de edad y este miércoles se realizará la audiencia donde se les tomará declaración de imputados.La causa está a cargo de la fiscal Fanny Kern, quien dio cuenta que “no medió discusión” previo al mortal ataque que sufrió Rotela. Los agresores “vieron a estas personas (entre las que estaba la víctima) y los corrieron, pudiendo alcanzar a uno de ellos”. Por lo que se desprende que serían problemas entre familias y de vieja data, uno de los móviles del crimen.La Fiscal mencionó que este miércoles se les recibirá declaración de imputados a los tres detenidos “y seguramente se pedirá una medida cautelar”. Tras ello, agregó que ninguno cuenta con “antecedentes computables con condena”. Y al momento de ser detenidos no estaban alcoholizados.“Fue con total impunidad. Eran las 20 y la avenida estaba muy concurrida, había mucha gente, pero no les importó nada más que atacar”, expresó Kern y señaló que hasta el momento no habría relación entre este hecho y el crimen ocurrido el pasado 3 de enero, que tuvo características similares.Vale recordar que, en el primer crimen del año ocurrido en Federación, perdió la vida Juan Salazar, de 29 años, quien sufrió una herida a la altura del pecho provocada con arma blanca. El hombre fue atacado por una patota. Malherido llegó a la guardia y lo derivaron al Hospital Masvernat de Concordia, donde falleció.La causa está en manos de la fiscal Josefina Penón y hasta el momento hay dos detenidos e imputados con prisión preventiva.