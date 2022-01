Su ex lo denunció por violencia de género y fue a buscarla: quedó detenido

En la noche del lunes, cerca de las 23, la policía se hizo presente en una vivienda de Concepción del Uruguay y detuvo a un hombre de 35 años que estaba ocasionando disturbios y agrediendo verbalmente a su ex pareja, la cual momentos antes lo había denunciado por violencia de género.



La situación se registró en la intersección de Bulevard 12 de Octubre y Arturo Frondizzi, de La Histórica, donde se encontraba una persona generando disturbios fuera de un domicilio.



Efectivos de la Comisaria Primera, se hicieron presentes en el lugar, constatando la presencia de un sujeto que se encontraba alterando el orden público y agrediendo de manera verbal a su ex pareja y a su ex cuñada.



En reiteradas oportunidades los policías le pidieron que desista con la actitud agresiva, pero hizo caso omiso, por lo cual fue reducido y detenido.



El hombre, de 35 años, había sido denunciado horas antes por su ex pareja por el delito de violencia de género.



Fue trasladado a la sede de Alcaldía de Comisaria Primera, donde luego de ser examinado por la médica policial en turno quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.