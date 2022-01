Detuvieron a un hombre que se filmó amenazando al gobernador de Santa Fe

Este lunes por la noche personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo al hombre que se filmó sentado en una cama con un chaleco antibalas y cargando un arma mientras amenaza con ir a buscar al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti si no le pagaban un bono de 20 mil pesos.El video había comenzado a circular muy rápidamente por redes sociales por la tarde, y el fiscal Manuel Cecchini llevó adelante la investigación que terminó en la detención en Santo Tomé de esta persona que sería chofer del Servicio de Emergencias 107. En el video, que rápidamente se viralizó, el hombre carga un revolver que sería calibre 32 o 38, mientras mira a cámara y lanza la advertencia.“Lo voy a tener que ir a buscar a Perotti. Si no me pagan el bono de 20 lucas, se pudre todo. Y lo voy a ir a buscar a Perotti”, expresa el sujeto ante la cámara, sentado en una cama, con un chaleco antibalas puesto y manipulando el arma.El año pasado también se viralizó el video de un hombre armado que, con una camiseta de Unión de Santa Fe, amenazaba a otro con descargar un arsenal contra su casa y su familia. Luego se constató que era de Buenos Aires.