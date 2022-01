Video: Ladrón baleó a empleado de una panadería pero huyó sin robar nada

Alrededor de las 17.30 del domingo, un delincuente ingresó a una panadería, ubicada sobre Duarte Quirós al 2.800, de la ciudad de Córdoba. A punta de pistola, amenazó al dueño que se encontraba atendiendo.Cuando el joven empezó a buscar dinero en la caja para entregarle, el ladrón le disparó y lo hirió en la zona del abdomen. Huyó a las corridas y sin robar nada.La víctima quedó tirada en el piso gravemente herido. Fue trasladado de urgencia en una ambulancia y debió ser intervenido quirúrgicamente. La bala impactó en algunos órganos y salió, quedando arrojada en el suelo, publicóSu hermano relató que cuando le estaba por dar el dinero, al ladrón “se le escapa el tiro”. “La bala pasó y afectó algunos órganos. Fue a cirugía y está estable en terapia”.“Todavía no caigo, no puedo creerlo”, dijo con la voz entrecortada. “Muy duro porque mucho esfuerzo hacemos todos los días, para que vengan así y casi me quiten a mi hermano, no tiene sentido. Laburamos una banda”, expresó.