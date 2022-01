Violó a su hijastra, estuvo siete años prófugo y pedía prisión domiciliaria

Se desarrolló el pasado viernes en la ciudad de Gualeguay, ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de feria, la audiencia presidida por el vocal de Feria, doctor Javier Cadenas, en la causa seguida contra CAK de 55 años, acusado de abuso sexual de su hijastra, para tratar el recurso de apelación, presentado por el doctor Pablo Marchese, representante legal del imputado.En Sala estuvieron presentes dicho letrado y la fiscal de caso, doctora María Gabriela Occhi, no así el acusado, que no fue trasladado desde el penal.La Defensa Técnica describió brevemente los hechos, y explicó refiere que no hay peligro de fuga acreditado, por lo que solicitó la prisión domiciliaria de su asistido.A su turno, la fiscal dijo que concuerda con lo resuelto por la Dra. Ríos y que dicha resolución está debidamente fundamentada, dando los argumentos de ello; explica acabadamente que la demora del presente legajo se debe a la fuga y rebeldía del imputado, el cual en su momento, no pudo ser habido ni por la justicia ni por sus abogados defensores.Cabe recordar (como fuera informado oportunamente por 03442), CAK fue denunciado en mayo del 2013, por el abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijastra.Esta persona se mantuvo prófuga desde diciembre de 2014, lo que llevó a que los propios defensores no tuvieron contacto y por ello, solicitaron renunciar al cargo, asegurando la fiscal además que los indicios son más que certeros y por eso, solicitó oportunamente, el pedido de prórroga de la prisión preventiva, razón por la cual la doctora Occhi solicitó que se mantenga.El doctor Javier Cadenas, dispuso no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa Técnica, confirmando la resolución dispuesta por la Jueza de Garantías de Feria de la ciudad de Concepción del Uruguay, Dra. Melisa María Ríos, resolviendo prorrogar la prisión preventiva del acusado CAK, en orden al delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente en calidad de autor”, por el término de noventa días, y/o hasta que se realice el juicio oral lo que ocurra primero.