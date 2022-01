Vinculan a policía con adulteración de documentación de vehículo robado

Sorpresa provocó en el vecindario de un funcionario policial que cumple tareas en la planta verificadora que se encuentra en el ex Frigorífico de Gualeguaychú, cuando una comitiva de la Fuerza realizó un allanamiento en su domicilio en búsqueda de documentación.







Según pudo conocerse, todo se inició en una denuncia radicada en la provincia de Buenos Aires por el robo de un automóvil Fiat Duna por lo que se estableció el pedido de secuestro.







Pero lo llamativo ocurrió cuando el propietario del vehículo denunciado, en una visita tiempo después a Gualeguaychú, observó un auto en esta ciudad con similares características, por lo que denunció esta cuestión en la comisaría de Buenos Aires.



Luego se pidió la colaboración de la Departamental de Gualeguaychú, para localizar el auto y se observaron irregularidades en la documentación obtenida. Esto llamó la atención a las autoridades de la Jefatura Departamental por lo que se iniciaron los trabajos de investigación llegando a la conclusión que podía existir complicidad en funcionarios dedicados a la verificación.



Es por esto que se presentó la denuncia en Fiscalía. En tanto, se ordenó el allanamiento y allí se encontró documentación importante, con sellos y formularios que tendrían relación con la causa, publica Máxima online.



Mientras la causa se tramita en sede judicial, desde la conducción departamental de Policía, evalúan en las próximas horas pasar a disponibilidad al funcionario involucrado.



Esta situación irregular podría ser el disparador para determinar otros hechos similares por lo que comienza a tomar importancia la investigación que se venía realizando.



Qué son las plantas verificadoras policiales



Las plantas verificadoras policiales son aquellos lugares en los que se puede efectuar el trámite de verificación vehicular. Éste es un trámite obligatorio que debe realizarse cuando se desea transferir el dominio de un vehículo usado así como cuando se inscribe un rodado cero kilómetro. Las motos están incluidas entre los rodados que deben realizar la verificación vehicular.



Se trata de un procedimiento de carácter obligatorio que se efectúa en las plantas verificadoras policiales en cada vehículo y que funciona a modo de control de seguridad para constatar que el número de motor, de chasis y el tipo de vehículo se correspondan con la información que figura en los documentos de ese rodado en particular.



En la ciudad de Gualeguaychú, funciona en el predio del ex frigorífico y cuenta con tres funcionarios policiales.