Apareció la adolescente de 14 años que se había ido de su casa

Sofía Ernestina Liberatori, de 14 años, había desaparecido de su hogar este jueves en horas de la noche.



Según la denuncia que había sido realizada en la sede de la Comisaría Quinta, de la capital entrerriana, la adolescente se retiró de su domicilio en barrio San Agustín y no se volvió a comunicar con su familia.



Al momento de irse se había llevado una mochila con todos sus ahorros. Había sido vista junto a dos adolescentes que sus padres no conocían.



Finalmente, en horas de la tarde de este viernes la chica volvió a su casa. “Dijo que estaba en la casa de un compañero de la escuela. Justo su mamá se había ido al cementerio a ver si no estaba en la tumba del papá visitándolo, pero le avisaron que ya había vuelto”, explicaron familiares a Elonce.



Comentaron que “ya vino la Policía. Está bien de salud”. Elonce.com