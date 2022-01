Confirman que hallaron sin vida al joven que era buscado en Lucas González

, cuando su familia no tuvo más datos sobre su paradero, en la zona de Lucas González, departamento Nogoyá.Una serie de rumores se habían desencadenado este mediodía sobre el hallazgo del joven, pero la policía departamental, comunicó oficialmente esta tarde, queSegún indicaron fuentes policiales, el cuerpo de Emanuel Alfredo Sánchez, “fue hallado a dos kilómetros, aproximadamente, del tambo de su propiedad, pendiendo de un árbol de mora”, confirmaron. Por tal motivo, se investiga si se trató de una autodeterminación.Al mismo tiempo, señalaron que “”.En el lugar del macabro hallazgo, se hizo presente el fiscal Interviniente, personal del Gabinete Criminalístico de la Departamental Nogoyá y Bomberos Voluntarios.“Se dio intervención a Medica Forense para realizar examen del cuerpo y luego será trasladado a la morgue judicial de Oro Verde para un examen de mayor profundidad”, explicaron desde la Departamental Nogoyá de policía.Cabe señalar que la desaparición del joven, había causado movilización en la localidad de Lucas González y esta semana, gran cantidad de gente, había marchado en reiteradas ocasiones para pedir por la aparición de Emanuel Sánchez.La policía llevaba a cabo un operativo de búsqueda cuando esta mañana, se halló el cuerpo del joven.Una cámara de seguridad ubicada en el hospital de la localidad, captó el momento en que Emanuel salió de vacunarse. Ese era el último registro que se tenía sobre su paradero.“A nosotros nos llamó la atención que no aparecía el viernes a la noche. El nunca desapareció de esta forma. Hasta ahora no hay sospechas, no hay datos confirmados. La última vez que tuvimos contacto con él fue el miércoles pasado”, había remarcado su hermana.