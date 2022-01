Hallaron muerto a un hombre con golpes en la cabeza y brazos

Marcelo Jorge Longhi, ex rugbier y el presidente del Club Vilo de Vicente López, fue encontrado asesinado, con un golpe en el rostro y el cuello quebrado, dentro de una camioneta detenida en la banquina de una ruta cercana al partido bonaerense de Luján y se investiga si lo mataron durante un intento de robo, informaron fuentes policiales y judiciales.



Según los resultados de la autopsia que se conocieron en la tarde de este jueves, la víctima murió a causa de una maniobra que le provocó la quebradura del cuello, y que no presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca.



Los médicos forenses que realizaron la autopsia en la morgue de Chivilcoy establecieron también que Longhi presentaba un golpe en el rostro producido probablemente por un golpe de puño o trompada, detallaron los voceros judiciales.



El presidente del Club Municipalidad de la Ciudad de Vicente López (VILO) fue encontrado muerto este miércoles por la tarde en la caja de una Ford Ranger color gris, detenida entre unos pastizales, a unos 15 metros de un camino rural que se cruza con la ruta provincial 47, en el acceso al paraje La Choza, en el límite entre Luján y General Las Heras, en el noroeste del Gran Buenos Aires. Investigación Fuentes policiales aseguraron a Télam que el hecho fue descubierto por vecinos que, al ver la camioneta abandonada en la zona, alertaron al 911, por lo que efectivos del Comando de Patrullas Rural de Luján se dirigió al lugar y encontraron el cadáver con distintas lesiones y escoriaciones.



De inmediato se le dio intervención a la fiscal Mariana Suárez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 descentralizada de Luján, quien dispuso una serie de medidas y el traslado de cuerpo para la realización de la autopsia para determinar la causa y data de muerte, entre otras cuestiones de interés para el expediente caratulado como "homicidio", detallaron fuentes judiciales.



En principio, los investigadores determinaron que adentro de la camioneta había varias latas de cerveza y el teléfono celular de la víctima.



En tanto, en proximidades del puente del Arroyo La Choza, a un kilómetro del lugar del hallazgo de la camioneta, los pesquisas hallaron más latas vacías de cerveza similares a las que encontraron en el interior del vehículo y huellas de arrastre.



Por este motivo, los investigadores creen que el hombre pudo haber sido víctima de un ataque en ese sitio y su cuerpo arrastrado hasta la caja de la camioneta que, luego, fue trasladada un kilómetros hasta el lugar del hallazgo.



La muerte de Longhi causó gran conmoción en el ambiente del rugby y en las redes sociales se publicaban decenas de mensajes de saludos y apoyo a la familia.



"Hoy es un día muy triste para el club. Lamentamos la partida de nuestro presidente y querido amigo. Gracias Marcelo por tantos años acompañándonos como jugador, y como presidente, por todos los recuerdos vividos, por todas las cosas que hiciste por el club, tu segunda casa", expresaron desde la cuenta de Instagram de Vilo Rugby.



A su vez, el Club Social y Deportivo Villa Pearson publicó en su muro de Facebook un mensaje en el que lamentó "el fallecimiento de Marcelo Longhi. Sabemos de su trayectoria y trabajo por la comunidad y el deporte de Vicente López".



Mientras que Las Cañas Rugby Club expresó sus "condolencias y mucha fuerza a su familia, a sus amigos y a la gran familia de Vicente López".



Por su parte, Osvaldo, un hermano de Longhi que se entrevistó con policías tras el hallazgo del cadáver, contó que, además de ser presidente del club Vilo, el fallecido residía en un barrio cerrado de Pilar, era empleado del municipio de Vicente López y arrendaba un campo llamado "Los Amigos" en la vecina localidad de Tomas Jofre, en el partido de Las Heras.



De acuerdo a este testigo, Longhi arrendaba ese campo junto al dueño de una empresa de seguridad privada, y ayer tenía planeado ir a comprar dos novillos a la zona de Navarro, para lo cual llevaba 180.000 pesos, suma que hasta esta tarde no había sido hallada por los investigadores.



Por otra parte, el club Vilo suspendió todas las actividades de rugby y la sede permanecerá abierta sólo para velar los restos de su presidente mañana entre las 18 y las 23, y el sábado de 6 a 8.