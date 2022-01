Piden ampliar la búsqueda de joven desaparecido en Lucas González

Policiales Más efectivos se suman a la búsqueda del joven desaparecido en Lucas González

Una multitud marchó por segundo día consecutivo para pedir por la aparición de Emanuel Sánchez, de 28 años. La convocatoria se dio en la localidad de Lucas González. Según indicaron, no se sabe nada sobre su paradero desde el viernes 7 de enero.que “hasta ahora no sabemos nada, no tenemos respuestas. Lo empezaron a buscar el sábado a la mañana. En el campo donde trabaja apareció la moto, con la llave puesta. Eso ocurrió el viernes, día en que desapareció. El allanamiento en Lucas González se hizo el lunes recién”.“A nosotros nos llamó la atención que no aparecía el viernes a la noche. El nunca desapareció de esta forma. Hasta ahora no hay sospechas, no hay datos confirmados. La última vez que tuvimos contacto con él fue el miércoles pasado”, remarcó su hermana.Una cámara de seguridad ubicada en el hospital de la localidad, captó el momento en que Emanuel salió de vacunarse. Ese es el último registro que se tiene sobre su paradero.Analía, una de las vecinas, expresó que “queremos una respuesta como pueblo. No hay noticias de él, no se sabe nada. No puede ser que en un pueblo chico se lo haya tragado la tierra. Acompañamos todos a la familia porque hoy le tocó a él, mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros”.“La Policía nos dijo que tienen gran parte del personal con covid y otra parte tiene que estar abocada a la seguridad de la Fiesta del Lino, que se va a realizar el fin de semana. Los vecinos le pedimos a la intendenta que suspenda la fiesta, este chico tiene que ser encontrado ahora”.