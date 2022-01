Crimen de Pastorizzo: “Hay dos testigos que antes no se tuvieron en cuenta”

Denuncia contra su padre

Estado de ánimo de Nahir

Este jueves, Nahir Galarza declaró por zoom, ante el fiscal de Gualeguaychú, Mauricio Guerrero, desde la cárcel de Paraná y ratificó lo que dijo su abogada: “mi papá mató a Fernando". Además, denunció a su tío por abuso sexual.la abogada Raquel Hermida Leyenda.Según comentó la letrada, la documental “. Hay que recordar que tiene tres hermanos del espectro autista y con semejante genética debió haber sido analizada neurológicamente”.La joven denunció que sufrió abusos por parte de su tío paterno desde los 8 a los 13 años: “”. Luego de la denuncia formal “se ofrecieron peritos de partes, donde Nahir va a poder explayarse sobre el hecho frente a una asesoría pericial con especialistas en la materia”.La joven declaró por zoom, ante el fiscal de Gualeguaychú, Mauricio Guerrero y ratificó lo que dijo su abogada: “mi papá mató a Fernando".Al respecto, Raquel Hermida Leyenda señaló que el fiscal tomó una “posición intermedia, donde desestimó la denuncia, pero indicó por vías teníamos que seguir. Además, cumplió con lo que se le pidió sobre las medidas de seguridad sobre Nahir y su mamá”.Muchos fiscales lo están buscando para notificarle las medidas de seguridad que le impusieron”, indicó.. Estas personas ya habían declarado, pero no se tuvo en cuanta esa línea investigativa. Además, hay una prueba criminalística, que teníamos preparado por grandes peritos, que sostienen que el disparo se efectuó desde debajo de la moto, en una posición diferente a la que está”, explicó.Seguidamente, agregó que “existen pruebas relativas a los teléfonos de Galarza padre, el verdadero asesino de Fernando y otras que no me gustaría develar.Según relató la abogada, la joven se encuentra “muy mal”. La vio todos los días en su estadía en Paraná “y se le otorgó fortaleza. Ella tiene una psicóloga en la cárcel, que la sostuvo y la contuvo hasta que ella decidió hablar.”.“El día martes me dijo que vuelva a Buenos Aires y que me ocupe de la Corte. Ya estaba un poco mejor, pero hoy, después de las declaraciones sobre el abuso que sufrió volvió a recaer emocionalmente.Al finalizar, remarcó que Nahir “no está apurada por salir porque adentro de la cárcel ella es libre y puede pensar. No tiene a nadie que la amenace”.