Video: En Lucas González marcharon para pedir por la aparición de un joven

Una multitud marchó para pedir por la aparición de Emanuel Sánchez, de 28 años. La convocatoria se dio este miércoles en la localidad de Lucas González.Según informó aPriscila Pasinato, una de las organizadoras, “no se sabe nada sobre su paradero desde el viernes 7 de enero”.En ese sentido, comentó que hasta el momento “se hicieron dos allanamientos en la casa que vivía con la novia y la madre, pero el resultado fue negativo”. Asimismo, “se rastrilló el campo donde él trabajaba, con resultados negativos”. Confirmó que "hubo secuestro de teléfonos".La mujer cuestionó que “no se ha hecho mucho, es un pueblo chico. Todavía no lo han buscado por agua tampoco. Nos dicen que no tienen elementos, pero tampoco los pidieron. La respuesta fue que están haciendo todo lo que está a su alcance para encontrarlo”.Aseguró que "la familia piensa que está muerto, que lo mataron. Parece que había tenido problemas con otro chico. Esa persona no fue citada a declarar formalmente".La marcha culminó con una concentración frente a la comisaría de Lucas González. Allí le solicitaron a la Policía que amplíe las tareas de búsqueda del joven.Estuvo presente el jefe departamental de Policía, Crio. Javier o Oertling y la intendenta Cristina Boeri.