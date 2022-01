Hallaron muerta a una mujer en una vivienda de Paraná

Una mujer de 36 años fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en calle Noaco y Avenida de las Américas, de Paraná.Según se informó, los vecinos alertaron a la Policía porque desde hace varios días no la veían salir ni tampoco la habían cruzado en la calle.De esta manera, personal de Comisaría 13 fue hasta la casa, tocó timbre, pero no obtuvo respuesta. Desde el exterior de la vivienda lograron ver a la mujer tirada en el piso. Llamaron a un cerrajero y al ingresar se encontraron con la señora ya fallecida.Pasadas las 19 de este miércoles, se dio intervención al fiscal en turno de Paraná, como a personal de la División Investigaciones y de Criminalística.Se investiga en qué circunstancias murió la mujer. Se supo que, a simple vista, no había nada anormal ni desorden dentro de la vivienda, lo que podría indicar que no hubo un robo ni otra situación violenta. Además, hay testimonios que el deceso, que dataría de unos tres días, no se vio a ningún familiar en la vivienda.Se supo también que el hijo de cuatro años de la señora estaba desde hace varios días con su ex pareja. El hombre se puso a disposición de la investigación. Allí, es que se conoció que la señora podría haber padecido problemas psiquiátricos, supo Uno.Desde la fiscalía se ordenó la autopsia en la morgue de Oro Verde, para establecer cómo se produjo el deceso.