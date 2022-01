Detuvieron en un monte al hombre que asesinó a su ex y dejó un cruel mensaje

Policiales Asesinó a su ex y dejó un cruel mensaje en su estado de Whatsapp

El hombre que se encontraba prófugo desde el pasado domingo acusado del femicidio de su expareja en la localidad chaqueña de La Clotilde fue detenido esta mañana en una zona montuosa en la que se había escondido, informaron fuentes judiciales.Se trata de Gustavo Ernesto Aceval (45), alias “Chachi”, acusado del femicidio de Melina Romero (30), quien fue apresado esta mañana cerca de las 8.30 en una casilla en la que se refugiaba y en las inmediaciones de la cual la policía había montado una vigilancia.Voceros judiciales confirmaron que el hombre presentaba algunas heridas superficiales en el cuello y las muñecas y que tenía en su poder el cuchillo que presuntamente empleó para el ataque cometido el domingo a la noche en una cancha de fútbol a la que la víctima había ido a jugar un partido.“Teníamos el dato ayer a la noche de que estaba cerca de la casa de su padre, en una vivienda precaria que habitan los trabajadores del monte. Pusimos una consigna policial en el lugar y cuando salió esta mañana lo detuvimos”, señaló a Télam un investigador.Aceval era buscado desde hacía casi tres días por más de 100 efectivos de distintas jurisdicciones y por canes, indicaron fuentes policiales.Romero, madre de dos hijas, fue asesinada de una puñada en el cuello el domingo por la noche minutos antes de que comenzara un partido de fútbol que iba a jugar en el complejo llamado "La canchita de Escobar", situado en el barrio San Roque, del mencionado departamento ubicado a 260 kilómetros de la capital de Chaco.Los investigadores señalaron que el agresor llegó al lugar y sin mediar palabra la atacó.Luego del femicidio, Aceval realizó varias llamadas a familiares y a la policía, y además publicó varios estados de WhatsApp, uno de los cuales indicaba que planeaba matar a las hijas de Romero, aunque no estaban en el momento en el que él se presentó en el lugar."La estaba por matar (a) la(s) 2 ijas, pero no vino y cayó eya. Yo la quería mucho" (sic), escribió Aceval, alias "Cachi", sobre una foto de Romero en ropa interior que subió a su estado de WhatsApp del teléfono, según detalló a Télam un investigador policial consultado.Las chicas eran hijas de la víctima con una pareja anterior, aclararon los informantes, mientras que el acusado también había tenido un hijo con otra mujer, aunque murió en un accidente de tránsito, añadieron las fuentes.Aceval y Romero se habían separado hacía un tiempo y, según los voceros, no había denuncias previas por violencia de género.