Agredió a un médico en Gualeguaychú por la demora en el resultado del hisopado

El médico Santiago Caraballo fue agredido a golpe de puño en el consultorio de Febriles del Hospital Centenario, de Gualeguaychú. El hecho se registró en la tarde de este martes. El profesional agredido radicó la denuncia en la Comisaría Primera de esa ciudad, y las autoridades hospitalarias no descartan también efectuar una presentación por el hecho que calificaron como “absolutamente repudiable”, según dijo el director del nosocomio, Eduardo Elías.





Fuentes hospitalarias confirmaron que se vivió una situación de violencia que tuvo como víctima a un médico que atendía en el consultorio de Febriles del Hospital Centenario, según el sitio R2820 Radio.



El hecho tuvo como protagonista a una persona que había sido hisopada la última semana ante la sospecha de un cuadro de Covid-19, y como no había recibido el resultado del análisis se produjo la situación enojosa con el profesional del Hospital Centenario.



Como no presentaba un cuadro grave -según la primera evaluación de los profesionales- se le pidió paciencia para atender a quienes presentaban un cuadro más urgente o a aquellos que se encontraban esperando desde más temprano. Pero la respuesta fue una serie de agresiones verbales que culminaron en un golpe de puño. El médico radicó la correspondiente denuncia policial en Comisaría Primera.



“La situación de la atención en el primer nivel de salud está desbordada, los turnos para hisopado se dan en una proyección a cuatro días (el pizarrón donde se agendan los turnos no tiene ya espacio en blanco) por lo que se prioriza ciertos grupos como mayores de 60 años, personas con enfermedad preexistente, aquellos que empeoran los síntomas en tres días o los que no tienen nexo con ningun caso positivo”, explicaron fuentes sanitarias.



Situación crítica



La alta demanda de atención a pacientes Covid ha llevado a colapsar al sistema sanitario en Gualeguaychú.



A los dos pediatras aislados se sumaron cuatro más considerados casos sospechosos o por el contacto en la atención con el paciente de 9 años fallecido en la tarde del sábado, que implicó el aislamiento de la Guardia completa por haberlo atendido durante la emergencia sin los equipos completos de protección. “Es buena la disponibilidad de insumos, pero la emergencia no dio tiempo”, explicaron.



El impacto del virus en el personal se replica en el personal de otras áreas del Centenario y otras instituciones privadas, como laboratorio, enfermería, camilleros y ambulancias y demás auxiliares.



Los casos han aumentado de manera exponencial: “En este momento estamos cerca de los 1.800 casos activos en el departamento, más del doble de los 800 que se esperaba pudieran afectar la capacidad de respuesta de la internación y la disponibilidad de Unidad de Terapia Intensiva. Pero ese desacople de las curvas mencionado anteriormente da un mayor margen para el segundo y tercer nivel de atención”, destacan desde Salud.