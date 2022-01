Se escondió en un auto en cuarentena y ahora cayó por ser parte de banda narco

En septiembre de 2020 Viktor Melnyk , un paramilitar ucraniano de 48 años con residencia en Marbella, España, se convirtió en noticia al ser hallado dentro del baúl de un auto cuando circulaba en una ruta de Entre Ríos.El hombre había ingresado ilegalmente al país proveniente de Paraguay y aseguró, al ser detenido en el control policial, que viajaba con destino a Rosario para asistir al parto de su hija.Entre su documentación se encontró una credencial que lo define como teniente de Reales Tercios, una organización paramilitar en la que se encuadran todos aquellos que juran mantener “fidelidad absoluta a la Corona, sea cual fuere la forma o sistema de Gobierno”.El juez requirió sus antecedentes a Interpol, comprobó que la historia que contaba sobre su pareja y el nacimiento de su hija era cierta y finalmente decidió liberarlo.A pesar de las sospechas que generaban sus antecedentes como militar y la forma en que ingresó y se trasladaba dentro del país, sólo había cometido una falta: desplazarse durante las restricciones por la pandemia por el coronavirus sin la autorización correspondiente.Lo mantuvieron 14 días demorado en una comisaría para que cumpla con el aislamiento que se imponía en ese momento, fue liberado y se reencontró con su familia.Pero dieciséis meses más tarde Melnyk vuelve a ser noticia por otra detención: esta vez, se lo acusa de ser parte de una organización narco que, desde Paraguay, pretendía exportar a Europa 967 kilos de cocaína.El ucraniano, de acuerdo a la imputación del juez de Garantías Gustavo Amarillas, era el encargado de marcar las rutas por las que se transportaría la droga. El diario ABC de Paraguay informó que el juez procesó este martes a siete integrantes de la organización.La “Operación Navis” permitió la detención de Críspulo Monzón, Luis Ávalos, Julio Acevedo (ex director de la cárcel de Tacumbú), su hijo Julio, Reinaldo Delvalle, Fernando “Riki” Balbuena –hijo del ex diputado liberal Elvis Balbuena– y Melnyk.Amarilla imputó a los integrantes de la banda por tenencia, comercialización y tráfico internacional de estupefacientes.Siempre de acuerdo a la reconstrucción del fiscal, el hijo del ex diputado era el líder de la organización. Fue el propio Balbuena quien contactó a Melnyk para que organizara la ruta por la que trasladar la mercadería, que partiría desde los puertos de Paraguay para iniciar su recorrido por el río Paraná.En distintos operativos desplegados durante el fin de semana logró detenerse a los miembros de la organización. Balbuena cayó en una propiedad ubicada en la ciudad de Eusebio Ayala. En otra vivienda ubicada a 200 metros los agentes encontraron el cargamento con 967 kilos de cocaína.La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico realizaron seis allanamientos en Eusebio Ayala, Cordillera, Luque, Fernando de la Mora y San Lorenzo.Los investigadores indicaron que la cocaína era acopiada en el departamento Cordillera y transportada por las denominadas “mulas”. El recorrido incluía la hidrovía Paraguay-Paraná, para luego salir al Atlántico con rumbo a Europa. La investigación llevó siete meses.En el episodio ocurrido en septiembre de 2020 fue demorado un empresario santafesino, propietario de una armería, quien al ser detenido por la policía dijo que había estado cazando y que en el baúl llevaba un ciervo axis.Respecto a aquel incidente en el que se lo detuvo por ir escondido en un baúl, el armero Juan Manuel Clucellas, uno de los propietarios de la firma “La Escondida”, con locales en Paraná y Santa Fe capital, donde reside, declaró luego ante la policía que encontró al ucraniano haciendo dedo en la ruta. Al escuchar que pretendía llegar a Rosario para asistir al parto de su pareja, aseguró, decidió levantarlo.