Delincuentes robaron a la casa de un concejal mientras dormía junto a su familia

El ingreso ocurrió en un domicilio ubicado en calle Vélez Sarsfield a la altura del 750 -aproximadamente- donde vive el concejal Gastón Etchepare, presidente del bloque de concejales del PJ.



Los malvivientes forzaron la entrada de un galpón chico, lindero a su domicilio y aprovecharon que los moradores descansaban en horas de la madrugada del domingo para llevarse elementos de valor para la familia.



En diálogo con diario El Sol, Etchepare lamentó que “me forzaron el portón, entraron y nos robaron la tablet de mi hija y también se robaron la cartera de mi señora con toda la documentación", reconociendo que “eso es lo que más me preocupa”, comentó indignado.



"Hicimos todo lo que hay que hacer en la Policía. Y anduvimos revisando las cámaras de seguridad del vecindario”, dijo. "Todavía no tenemos nada, pero confiamos en que vamos a saber quién nos entró a robar”, afirmó.



En ese mismo tono de desazón, el concejal reflexionó que "la verdad es que yo sospecho que puede haber sido alguien de acá del barrio. Uno acá suele ayudar a gente, pero lamentablemente hay gente que no tiene códigos”.