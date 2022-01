“¡Mami me mata!”: desgarrador pedido de ayuda de mujer asesinada de 33 puñaladas

Policiales Mujer asesinada recibió 33 puñaladas y tenía signos de haberse defendido

"¡Mami, me mata! ¡Mami, me mata!". Cintia Romina Cerrudo (32) le gritaba desesperada a María Leonelli (50). Su esposo, Jorge Luis "Luchy" Giunta (42), no paraba de apuñalarla en la vereda de su casa de San Andrés de Giles. Fueron 33 lesiones. Tras el femicidio, el hombre se clavó la cuchilla en el cuello, pero solo sufrió heridas superficiales.En las redes sociales, la mujer posteó: "Mi reina, cuánto dolor siento, mi amor, te arrebataron la vida adelante de mis ojos. Jamás voy a olvidar los gritos desgarradores: '¡Mami, me mata! ¡Mami, me mata! Te amo y jamás voy a perdoname por no poder salvarte la vida, mi amor""No sabíamos que él estaba adentro", dijo Leonelli sobre el asesino, que se había separado varias veces de Cintia en este último tiempo y había amenazado de muerte a ella y a su familia. Había llegado a la casa en moto y pidió hablar con la mujer, a la que atacó en la vereda."Me da lástima, mami", contó la mujer que le decía su hija cuando le aconsejaban que se alejara de él."La víctima presentaba 33 puñaladas vitales. También tenía heridas cortantes en ambas manos y antebrazos, lo cual indica que intentó defenderse", afirmó a Télam un investigador con acceso a la causa.La mayoría de las heridas fueron en el tórax y cuello. Lo que le provocó la muerte fue un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de las múltiples lesiones, según la autopsia.Giunta, que trabajaba como herrero, declarará en las próximas horas ante el fiscal Luis Masson, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Mercedes, acusado de "homicidio agravado", que prevé una pena de prisión perpetua."No pensó en los hijos que tenían en común hdrmp... hoy todos te lloramos mi amor. Me duele el corazón, no puedo creer que haya tipos tan asesinos, denle perpetua, ella no se merecía esto, tan buena trabajadora y que hoy cerró sus ojitos por este mal nacido", publicó una familiar de la víctima en Facebook.Este lunes inhumaron los restos de la víctima en el cementerio de San Andrés de Giles. "Quiero que él pague y que se pudra en la cárcel", remarcó la madre.