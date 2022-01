Un hombre se arrojó al río para rescatar a sus hijos y murió ahogado

Un hombre murió ahogado en la localidad bonaerense de Berisso luego de haberse arrojado a las aguas del Río de la Plata para salvar a sus dos hijos, que no podían regresar a la costa.

La víctima fue identificada como Cirilo Germán López, de 35 años, y el hecho ocurrió el domingo a las 8:00 de la mañana en un balneario municipal, sobre el acceso de ruta 15 y 723, en ese partido bonaerense vecino a La Plata.



De acuerdo con el relato de los testigos, todo ocurrió en pocos minutos, cuando los niños se pusieron a nadar, y de repente notaron que se habían alejado del espigón. Quisieron regresar, y como no podían, le pidieron ayuda a su papá.



El hombre se arrojó al agua y aunque los nenes pudieron salir, él no. Uno de los hermanos de la víctima también ingresó al río, y contó que de un momento a otro, el agua se lo tragó y lo hizo desaparecer.

Según informaron fuentes oficiales al medio local 0221.com.ar, inmediatamente un familiar suyo que estaba allí dio aviso a los servicios de emergencias, por lo que se desplazaron hasta el lugar efectivos de guardia de Defensa Civil y un móvil con personal de Prefectura.



Aunque lograron sacarlo del agua y se le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) por casi una hora, junto con una dotación médica del SAME y rescatistas de Bomberos Voluntarios, la víctima no reaccionó.

Berisso tiene habilitados cuatro balnearios municipales y, según consignó el diario local El Día, tienen guardavidas entre las 10:00 y las 19:00, por lo que la tragedia ocurrió cuando todavía no había nadie responsable al cuidado de los nadadores.