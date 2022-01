“Gracias Gualeguaychú por ser tan predecibles”, dijo la abogada de Nahir Galarza

Policiales La Justicia desestimó la acusación de Nahir Galarza contra su padre

La fiscalía de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú desestimó la denuncia, realizada por Nahir Galarza contra su padre por el crimen de su exnovio, Fernando Pastorizo,, por haber sido tratado ese evento y ventilado en Juicio Oral y Público, y confirmado en diversas instancias superiores y estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indica el dictamen fiscal.Además de considerar que es en dicha instancia donde se debe recurrir a efectuar los planteos pertinentes, desde la Unidad Fiscal de Gualeguaychú recordaron que la postura acusatoria del Ministerio Público Fiscal (MPF) en relación a Nahir Galarza “. Certeza que fue acreditada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de esta ciudad, luego confirmada por Casación, y por el STJER (Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos)”.Cabe recordar que la semana pasada, Nahir le solicitó a su abogada, Raquel Hermida Leyenda, que denuncie a su padre por el crimen.. También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Rebossio, el primero que defendió a la joven.Hermida también denunció que el tío paterno de Nahir la abusó sexualmente cuando era menor. Y sumó otra denuncia por violencia de género contra Galarza padre. Al mismo tiempo, solicitó medidas de seguridad para Nahir, para su hermano, su madre Yamina y para ella.Tras conocer el dictamen de la fiscalía sobre el rechazo de la nueva denuncia, la letrada, a través de las redes sociales, anticipó que hará una presentación para que la Corte Suprema trate el caso. “Soy feliz.que necesitaba para fundamentar mí ya presentado hecho nuevo ante la Corte Suprema. Gracias Sr. fiscal. Gracias Gualeguaychú por ser tan predecibles”, afirmó en su perfil de Twitter.que no hubieran aceptado la denuncia contra Galarza por el crimen de Pastorizzo y al mismo tiempo dictaminaran que Galarza no puede acercarse a la familia y ya esté en manos de su ex esposa un botón antipánico”, dijo la abogada penalista aTambién notificó que, gracias a la denuncia presentada,. Con relación a la acusación de abuso sexual infantil, informó que se tramitará en la ciudad de Paraná, y que a la joven condenada a perpetua se le concedieron las medidas de seguridad solicitadas.La fiscalía, además, desestimó con los mismos argumentos la denuncia de la defensa de Nahir relacionada a un posible “acuerdo espurio” entre el primer abogado de Nahir, Víctor Rebossio, y el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, aunque, y la autorización del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a Nahir Galarza en sede de laNahir le contó a Hermida Leyenda la nueva versión de los hechos con detalles desgarradores el jueves 6, en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres, en Paraná. ¿Ella estuvo en la escena del crimen si es que a Fernando lo mató otra persona? ¿Lo escuchó pedir una ambulancia mientras el supuesto asesino disparaba? ¿Entonces no es verdad que fue un accidente en el que la mente se le puso en blanco? Son todos interrogantes que hasta ahora no tienen respuesta.“El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial. El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremos en otro momento”, dijo la abogada a Infobae luego de aquel encuentro.La joven, quien actualmente tiene 23 años, fue con 19 la mujer más joven del país en haber sido condenada a prisión perpetua tras ser considerada autora del crimen de Pastorizzo (20), cometido entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía pero que había sido de manera “accidental”.La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.