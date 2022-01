Joven aprendía a manejar, realizó una mala maniobra y volcó en esquina de Paraná

Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana en la intersección de calle El Paracao y avenida de Las Américas de la capital entrerriana. Un Chery QQ terminó con sus cuatro ruedas para arriba.Una joven aprendiz de manejo, circulaba por avenida de las Américas junto a su instructor, cuando intentó doblar por calle el Paracao, se asustó por un auto que venía de frente, realizó una maniobra peligrosa; chocó contra un árbol y terminó volcando quedando las ruedas del auto para arriba.“Escuchamos un fuerte ruido y vimos el auto que había volcado, la chica hizo una mala maniobra, pero no venía fuerte”, dijo Carla una testigo del hecho,, al resaltar que “la chica se asustó porque venían autos muy rápido, no supo reaccionar y volcó”.Además, explicó que la joven circulaba en el auto con su instructor de manejo y “el hombre pudo salir del rodado, pero a ella le recomendábamos que no se mueva hasta que alguien la pueda auxiliar; más tarde fue trasladada al hospital".Otra mujer que también había observado lo sucedido, y auxilió a la conductora, valoró que la joven “estaba muy nerviosa, se encontraba bien, solo tenía lesiones en sus manos y rodillas”.En el lugar trabaja personal de Comisaría Sexta y División de Criminalística con el objetivo de determinar lo sucedido.