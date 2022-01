Se arrojó al río para rescatar a sus hijos y murió ahogado

Un hombre de 44 años murió este domingo por la mañana tras ahogarse en las aguas del Río de la Plata, a la altura de la Playa Municipal en Berisso. Según informaron fuentes oficiales a 0221.com.ar, el episodio se registró alrededor de las 8, luego de que dos chicos ingresaran a nadar.



De acuerdo a los voceros, tras dirigirse hacia el lado del espigón, tuvieron dificultades y no pudieron regresar. Lo cierto es que, al ver la situación, su papá se arrojó al agua en un intento por ayudarlos: "Según testigos, los nenes pudieron salir pero el hombre no", explicaron a este medio.



Inmediatamente, un familiar suyo dio aviso a los servicios de emergencias, desplazándose al lugar efectivos de guardia de Defensa Civil y un móvil con personal de Prefectura, quienes lograron sacarlo.



Las fuentes indicaron que se le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) por casi una hora, junto con una dotación médica del SAME y rescatistas de Bomberos Voluntarios, pero lamentablemente la víctima no reaccionó.



Según informaron las autoridades, vivía en el barrio Villa Alba de La Plata y se arrojó al agua en momentos en que el servicio de guardavidas aún no había arribado a la playa.