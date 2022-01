Detuvieron al hijo de Antonio Ríos: lo acusan de abusar de una nena de 8 años

Arnaldo Daniel Ríos, hijo del reconocido músico y cantante de cumbia Antonio Ríos, fue detenido en las últimas horas en el partido bonaerense de Lomas de Zamora por la DDI local, acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 años en 2017.



Ríos -que es efectivo de la Policía de la Ciudad- había sido denunciado en 2020, cuando la víctima tenía 12 años, y hacía varios meses que los padres de la nena reclamaban su detención.



De acuerdo a la imputación, Ríos, de 32 años, habría abusado sexualmente de la nena -sobrina de quien era su pareja hasta 2018- en varias oportunidades, dentro de la casa donde vivía en Lomas de Zamora.



Los abusos habrían ocurrido en una misma vivienda dividida en dos pisos sobre la calle Flores Sánchez al 1400 en la localidad de Ingeniero Budge: en planta baja vivía la madre de la víctima con su hija y sus padres y en el primer piso Ríos junto a la tía de la nena.



En ese contexto, de acuerdo a la denuncia radicada por la madre de la víctima a principios de 2020, el policía habría atacado sexualmente a la menor varias veces dentro de esa casa, a quien habría forzado a tocamientos y actividades sexuales mientras la amenazaba con un arma de fuego: “Si vos contás algo yo mato a tu mamá”.



“Mi mamá la había mandado a buscar sal al piso de arriba y ahí pasó la primera vez. Después se repitió”, contó Lorena, madre de la víctima, en una entrevista con el canal Crónica. “Ella no se animó a contármelo porque sabe como soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo”, señaló.



El 12 de diciembre pasado, cuando la menor fue citada a declarar en Cámara Gesell, los familiares de la víctima se cruzaron en la fiscalía con el acusado, que también había sido citado en relación a la causa. En ese encuentro, la abuela y la madre de la víctima, junto a otros familiares y amigos que se habían acercado a apoyar a la nena, lo insultaron y lo filmaron con un teléfono celular. “Hijo de puta, ¿te pensás que porque sos cana te la vas a llevar de arriba?”, le gritaron.



Este sábado por la tarde, por pedido de la fiscal Claudia Sánchez de la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora, que investiga el caso, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a Ríos en una estación de servicio ubicada en el cruce de la calle Lisandro de la Torre y el ex Camino Negro.



Ríos -que tiene domicilio en Banfield y pertenece a la fuerza de seguridad porteña desde 2018- quedó detenido acusado del delito de abuso sexual reiterado agravado por haber sido cometido contra una menor aprovechando la situación de convivencia preexistente y configurar un sometimiento gravemente ultrajante. (Infobae)