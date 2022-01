Excavación por desaparición de Fernanda Aguirre: “Esa tierra nunca fue removida”

Sobre el caso que conmocionó a San Benito

A 17 años de la desaparición de Fernanda Aguirre, en 2004, en los últimos días se realizaron rastrillajes y excavaciones en un terreno ubicado en calle Chile al final de la localidad de San Benito. El dato que motivó el operativo fue aportado por un familiar de Fernanda Aguirre, que decía que en ese campo podría estar el cuerpo.Al respecto, el segundo jefe de la División de Homicidios, Miguel De La Valle, expresó aque “hace unos tres días, los familiares de Fernanda brindaron información y fue elevada al juzgado de garantía en turno; y tras ser evaluada dicha información ordenaron un allanamiento y excavación en un predio”.Según los datos aportados, “el cuerpo médico forense delimito el lugar, se comenzó con el trabajo de excavación; y se determinó que era tierra virgen y nunca había sido removida, ya que estaba muy compactada”. Asimismo, detalló que el operativo inició a las 9 de la mañana y finalizó al mediodía.“La familia estuvo de acuerdo con los resultados, de todos modos, sabemos que la historia no se cierra y los familiares quieren llegar a un final para estar tranquilados”, cerró.Pasaron 17 años desde la desaparición de Fernanda Aguirre. El hecho ocurrió el 25 de julio de 2004, en San Benito. El secuestro se cometió alrededor de las 16 de ese día, mientras la adolescente iba a entregar unas flores a una clienta de su madre que por ese entonces tenía un puesto frente al cementerio de la pequeña localidad ubicada a pocos kilómetros de la capital entrerriana.A esa hora, Argentina y Brasil disputaban la final de la Copa América en Perú. Más tarde, los captores llamaron a su familia para pedir 2.000 pesos de rescate.El principal sospechoso fue Miguel Ángel Lencina, un hombre que al momento del hecho gozaba de una salida laboral de la cárcel de Concepción del Uruguay, donde purgaba una pena por el asesinato de una mujer. Lencina fue detenido y pocos días después, el 6 de agosto de ese año, apareció ahorcado en la celda de la Comisaría Quinta de Paraná, donde permanecía alojado.La viuda del principal sospechoso, Mirta Chávez, fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel, acusada de haber sido quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre para pedir el rescate. Chávez recuperó la libertad condicional el 21 de abril de 2016 y fijó domicilio en la ciudad de Gualeguay. A pesar de esta condena, durante la investigación policial y el juicio no se pudo determinar cuál fue el destino de la adolescente.María Inés Cabrol, madre de Fernanda, murió el 11 de mayo de 2010 en una clínica de Buenos Aires a causa de una enfermedad terminal. Tenía 45 años. Fue quien movió cielo y tierra para poder saber qué pasó con su hija, pero esa lucha la llevó a la tumba con la angustia de no haber visto más a Fernanda.